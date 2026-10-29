Отключения в некоторых областях: Укрэнерго об отключениях электроэнергии 30 октября

В некоторых областях Украины 30 октября будут действовать графики отключений электроэнергии. Ограничения для населения и предприятий будут введены с 06:00 до 23:59 в связи с последствиями российских ударов.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Как будут выключать свет?

В этот период суток для всех категорий потребителей будет введено ограничение объемом от 1,5 до 2,5 очередей.

Из-за последствий обстрелов энергетической инфраструктуры ситуация в системе может изменяться в течение суток. Украинцам советуют узнавать точный график отключений на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!

– призывали в Укрэнерго.

Напомним, после повреждения нескольких энергетических объектов в ночь на 24 октября Конотоп на Сумщине остался без электроснабжения на пять дней. По состоянию на утро 29 октября энергетики возвращали свет потребителям поочередно и в конце концов восстановили его.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия отвергла инициативу США по "энергетическому перемирию", поэтому теперь Украина отвечает на каждый российский обстрел зеркально