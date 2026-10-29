Відключення будуть в частині областей: Укренерго про знеструмлення на 30 жовтня

У частині областей України 30 жовтня діятимуть графіки відключень світла. Обмеження для населення та підприємств введуть із 06:00 до 23:59 через наслідки російських ударів.
Про це повідомили в Укренерго.
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Як вимикатимуть світло?
У цей період доби для всіх категорій споживачів введуть обмеження обсягом від 1,5 до 2,5 черг.
Через наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури ситуація в системі може змінюватись впродовж доби. Українцям радять дізнаватися точний графік вимкнень на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.
Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
Нагадаємо, після пошкодження кількох енергетичних об'єктів у ніч проти 24 жовтня Конотоп на Сумщині залишився без електропостачання на п'ять днів. Станом на ранок 29 жовтня енергетики повертали світло до споживачів почергово та зрештою відновили його.
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