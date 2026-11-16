Остановка метро и резкие перепады напряжения: в 3 городах – проблемы со светом после ударов со стороны России

16 ноября в Харькове, Днепре и Запорожье возникли серьезные перебои с электроснабжением после ударов со стороны России. Из-за дефицита электроэнергии в Харькове остановился метрополитен, а в части города отключилось электричество.

Как сообщают местные СМИ, перед полным отключением электроэнергии потребители наблюдали резкие колебания напряжения в сети. Специалисты советуют жителям немедленно отключить чувствительные электроприборы от розеток, чтобы предотвратить их повреждение.

Что известно о ситуации в Харькове?

В Харькове в результате скачков напряжения в части районов полностью отключилось электричество.

Вслед за этим остановилось движение поездов метрополитена, а пассажиров призвали воспользоваться альтернативным общественным транспортом.

Ситуация в энергосистеме после новых ударов

Подобные перебои зафиксировали в Днепре и Запорожье, где энергосистема также подверглась нестабильности из-за вражеских атак. Энергетики выясняют масштаб повреждений и прилагают усилия для скорейшей стабилизации электроснабжения.

В целом же в Запорожской области введены графики аварийных отключений света.

Напомним, ранее мы писали, что Россия продолжает систематические атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Почему в ряде областей уже вводили экстренные и аварийные ограничения потребления.

При этом, в Киеве переходят на новый режим уличного освещения.яркость фонарей уменьшат наполовину, а декоративную подсветку отключат, однако на 8 магистралях сохранят полную мощность.