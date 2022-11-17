Грозит ли Украине региональный блекаут: оценка экс-министра энергетики

После нового массированного ракетного удара в Украине снова начались масштабные отключения электроэнергии. В то же время энергосистема страны является высокотехнологичной, поэтому она может обеспечить контроль распределения энергии.

Восстановительные работы на энергообъектах могут продолжаться до трех недель. Об этом 24 каналу рассказал министр топлива и энергетики Украины (2005 – 2006 годы) Иван Плачков.

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Эксперт отметил, что блекаут – это состояние энергосистемы, когда она совсем "ложится" и не работают подстанции и станции.

Сегодня в Украине нет блекаута и его не допустят в целом в энергосистеме. Если не будет достаточно веерных, аварийных и экстренных отключений, начнет работать автоматическая частотная разгрузка, которая будет отключать потребителей без команды диспетчеров и т.п. для того, чтобы сохранить энергосистему. А она в Украине является высокотехнологичной,

– объяснил специалист.

По его словам, автоматика энергосистемы точно сработает и блекаутов в целом по стране не будет.

"В некоторых областях, даже в больших городах это может произойти, например вчера во Львове. Но уже почти за сутки возобновили энергоснабжение. Также могут отключить Киев, Одессу и другие крупные города. Поэтому возобновительные работы будут продолжаться от одной до трех недель", – добавил экс-министр.

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По его мнению, почти всем жителям больших городов нужно будет выехать в села и небольшие городки, где можно использовать альтернативные источники отопления и переждать кризисный период.

В то же время Плачков заверил, что связисты оснастили свои объекты мощными дизель-генераторами, поэтому связь будет более или менее стабильной, если оккупанты не повредят вышки и стационарные объекты.

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