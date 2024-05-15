Вечером украинцам могут выключить свет: Укрэнерго назвало конкретные часы

15 мая 2024, 12:21
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Укрэнерго

Вследствие постоянных российских атак, а также значительного похолодания, в энергосистеме возник дефицит электроэнергии. Поэтому Укрэнерго вынужденно вводит аварийные отключения света.

Утром в Украине уже выключали свет из-за нехватки электроэнергии. Впрочем, в Укрэнерго не исключают, что аварийные отключения придется применить снова.

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Когда возможны отключения

Так, при условии роста в вечерние часы максимального потребления, с 18:00 по 23:00 вероятно введение аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей.

Также сегодня с 00:00 до 10:00 и с 16:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, что основные причины дефицита электроэнергии, из-за которого Укрэнерго вынуждено прибегать к ограничениям, является рост потребления из-за похолодания, а также последствия российских обстрелов.

Тариф на свет может вырасти в 2 раза

По мнению эксперта Геннадия Рябцева, повышение стоимости электроэнергии может произойти уже этим летом.

По словам Рябцева, рост цены будет зависеть от того будет ли учитываться в тариф, кроме себестоимости электроэнергии, еще и восстановление энергетических объектов. В случае, если в обновленный тариф на свет учтут все затраты, которые нужно нести генерирующим компаниям и операторам систем, то тогда один киловатт для потребителей будет стоить почти 5 гривен.

Российские атаки на электростанции: что известно

  • В результате массированного обстрела 8 мая две гидроэлектростанции выведены из эксплуатации.
  • В общем, начиная с 22 марта 2024 года, это был уже пятый крупномасштабный удар по украинской энергетике.
  • В Институте изучения войны объяснили, что враг атакует энергетику, чтобы ограничить оборонно-промышленный потенциал Украины до прибытия американской помощи. Основной целью противника является маневренная генерация – тепловая и гидрогенерация.
  • В Центрэнерго рассказали, что в энергосистеме сложилась достаточно тяжелая ситуация. На сегодня она контролируемая, но дальнейшие атаки могут привести к критической ситуации.
  • После атаки 11 апреля Центрэнерго потеряло 100 процентов своей генерации. Ведь тогда была разрушена Трипольская ТЭС, а перед этим и Змиевская.

Автор: Анастасія Колеснікова