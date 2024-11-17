Есть две новости: плохая и получше, – в Yasno об изменениях в графиках отключений света

17 ноября оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Враг ударил по энергетической инфраструктуре, в результате чего в ряде регионов исчезли свет и водоснабжение.

В связи с тяжелой системой в энергетике 18 ноября графики отключения света возвращаются. С 06:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно, передает 24 Канал со ссылкой на гендиректора Yasno Сергея Коваленко.

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Фактические отключения по адресу

По словам Коваленко, для киевлян и жителей Днепропетровщины есть плохая новость и немного получше.

Прежде всего, речь идет о том, что НЭК "Укрэнерго" дала команду применить стабилизационные отключения объемом в две очереди с 6 до 22 часов.

Однако график будет именно фактических отключений по адресу.

Готовясь к таким сценариям, операторы системы распределения сформировали графики фактических отключений, а Yasno – сервис для их отображения. То есть такие, где обозначены только те слоты, во время которых света в конкретной группе/по конкретному адресу не будет.

Найти эти графики можно на сайте yasno.com.ua, просто вводите свой адрес. График на завтра должен появиться примерно в 20:00. Ждем информацию от коллег,

– сообщил Коваленко.



Обратите внимание! Если Укрэнерго будет корректировать объемы отключений, Yasno тоже будет менять графики, о чем будет сообщать.

Напомним, что во время атаки на Одесскую область погибли два энергетика. В регионе нет света с самого утра.