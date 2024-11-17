У зв'язку із важкою системою в енергетиці 18 листопада графіки відключення світла повертаються. З 06:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно, передає 24 Канал із посиланням на гендиректора Yasno Сергія Коваленка.

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Фактичні відключення за адресою

За словами Коваленка, для киян і жителів Дніпропетровщини є погана новина і трохи краща.

Передусім, йдеться про те, що НЕК "Укренерго" дала команду застосувати стабілізаційні відключення обсягом у дві черги з 6 до 22 години.

Однак графік буде саме фактичних відключень за адресою.

Готуючись до таких сценаріїв, оператори системи розподілу сформували графіки фактичних відключень, а Yasno – сервіс для їх відображення. Тобто такі, де позначені тільки ті слоти, під час яких світла в конкретній групі/за конкретною адресою не буде.

Знайти ці графіки можна на сайті yasno.com.ua, просто вводьте свою адресу. Графік на завтра має з‘явитися приблизно о 20:00. Чекаємо інформацію від колег,

– повідомив Коваленко.



Зверніть увагу! Якщо Укренерго коригуватиме обсяги відключень, Yasno теж буде змінювати графіки, про що повідомлятиме.

Нагадаємо, що під час атаки на Одещину загинули два енергетики. У регіоні немає світла з самого ранку.