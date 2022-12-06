В Украине дальше сложная ситуация со светом: какие графики будут действовать 6 декабря

Ситуация в энергосистеме нашей страны после очередной массированной ракетной атаки остается сложной. Во многих регионах страны проблемы со светом, однако в некоторых областях уже удалось вернуть к графикам стабилизационных отключений.

Россия осуществила очередную волну ракетных ударов в понедельник, 5 декабря, частично обесточив украинские города. В этом материале 24 Канал собрал всю информацию, которая известна о ситуации в энергетике на утро следующего дня.

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В Киеве экстренные отключения

В ДТЭК отметили, что пока графики стабилизационных отключений бездействуют и применены экстренные отключения света. Энергетики призвали жителей столицы набраться терпения и сохранять спокойствие.

Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется,

– отметили в ДТЭК.

Графики отключения света на Западе Украины

Глава Ивано-Франковской ОВА в своем телеграмм-канале рассказал о трех очередях поставки электричества для потребителей. Однако, по его словам, все же, в первую очередь, будут обеспечивать током объекты критической инфраструктуры. Узнать, в какой вы очереди и когда у вас не будет света, можно на странице "Прикарпатьеоблэнерго" по ссылке.

ОВА в своем телеграмм-канале рассказал о трех очередях поставки электричества для потребителей. Однако, по его словам, все же, в первую очередь, будут обеспечивать током объекты критической инфраструктуры. Узнать, в какой вы очереди и когда у вас не будет света, можно на странице "Прикарпатьеоблэнерго" по ссылке. Энергетики Волыни констатировали значительный дефицит электроэнергии, однако для стабилизации ситуации также были введены графики стабилизационных отключений. С ними можно ознакомиться в этом документе.

констатировали значительный дефицит электроэнергии, однако для стабилизации ситуации также были введены графики стабилизационных отключений. С ними можно ознакомиться в этом документе. Руководитель Ровенской области констатировал, что "Ровнооблэнерго" будет делать все, чтобы придерживаться графиков отключения света, однако от аварийных отключений никто не застрахован. Также он опубликовал ссылку на графики.

констатировал, что "Ровнооблэнерго" будет делать все, чтобы придерживаться графиков отключения света, однако от аварийных отключений никто не застрахован. Также он опубликовал ссылку на графики. В Черновцах также действуют графики отключений света. Об этом сказал глава областной военной администрации региона.

также действуют графики отключений света. Об этом сказал глава областной военной администрации региона. Кроме того, на странице "Винницаоблэнерго" рассказали о плановых отключениях и "часах обесточивания" для каждой очереди. Переходите по ссылке.

Мониторировать состояние энергосистемы и узнавать текущую ситуацию с электричеством в Киеве вы можете непосредственно на странице ДТЭК в любое время по ссылке

Какая ситуация в Сумах и Одессе

Восстановление электроснабжения может отличаться от заявленного в графике на 10 – 20 минут. Как отмечают специалисты, это совершенно нормальная ситуация.

Глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий заверил, что в областном центре и области будут применены графики плановых отключений – отключения будут в режиме -2/+4 часа, однако аварийные ситуации тоже возможны. То есть 2 часа света не будет и 4 – будет.

В Одессе ситуация до сих пор тяжелая и плановые отключения не действуют. Кроме того, в городе не ходит электротранспорт. Подробно вы можете прочитать в этом материале 24 канала.

В Днепре экстренные отключения, а в Запорожье – плановые

Как отмечают на сайте ДТЭК Днепропетровщины, из-за массированной атаки россии в настоящее время применены экстренные отключения и графики стабилизационных отключений пока не действуют. В то же время вы можете мониторить ситуацию по ссылке.

В то же время в Запорожье ситуация намного лучше, поскольку действуют графики стабилизационных почасовых отключений электроэнергии. С ними вы можете ознакомиться здесь.

Будет ли еще один массированный ракетный обстрел

Напомним, в Воздушных Силах рассказали, будет ли очередная массированная ракетная атака на Украину. По словам Юрия Игната, следует готовиться ко всему, ведь сегодня, 6 декабря, День Вооруженных Сил Украины.