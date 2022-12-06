В Украине дальше сложная ситуация со светом: какие графики будут действовать 6 декабря
Ситуация в энергосистеме нашей страны после очередной массированной ракетной атаки остается сложной. Во многих регионах страны проблемы со светом, однако в некоторых областях уже удалось вернуть к графикам стабилизационных отключений.
Россия осуществила очередную волну ракетных ударов в понедельник, 5 декабря, частично обесточив украинские города. В этом материале 24 Канал собрал всю информацию, которая известна о ситуации в энергетике на утро следующего дня.
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В Киеве экстренные отключения
В ДТЭК отметили, что пока графики стабилизационных отключений бездействуют и применены экстренные отключения света. Энергетики призвали жителей столицы набраться терпения и сохранять спокойствие.
Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется,
– отметили в ДТЭК.
Графики отключения света на Западе Украины
- Глава Ивано-Франковской ОВА в своем телеграмм-канале рассказал о трех очередях поставки электричества для потребителей. Однако, по его словам, все же, в первую очередь, будут обеспечивать током объекты критической инфраструктуры. Узнать, в какой вы очереди и когда у вас не будет света, можно на странице "Прикарпатьеоблэнерго" по ссылке.
- Энергетики Волыни констатировали значительный дефицит электроэнергии, однако для стабилизации ситуации также были введены графики стабилизационных отключений. С ними можно ознакомиться в этом документе.
- Руководитель Ровенской области констатировал, что "Ровнооблэнерго" будет делать все, чтобы придерживаться графиков отключения света, однако от аварийных отключений никто не застрахован. Также он опубликовал ссылку на графики.
- В Черновцах также действуют графики отключений света. Об этом сказал глава областной военной администрации региона.
- Кроме того, на странице "Винницаоблэнерго" рассказали о плановых отключениях и "часах обесточивания" для каждой очереди. Переходите по ссылке.
Какая ситуация в Сумах и Одессе
Глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий заверил, что в областном центре и области будут применены графики плановых отключений – отключения будут в режиме -2/+4 часа, однако аварийные ситуации тоже возможны. То есть 2 часа света не будет и 4 – будет.
В Одессе ситуация до сих пор тяжелая и плановые отключения не действуют. Кроме того, в городе не ходит электротранспорт. Подробно вы можете прочитать в этом материале 24 канала.
В Днепре экстренные отключения, а в Запорожье – плановые
Как отмечают на сайте ДТЭК Днепропетровщины, из-за массированной атаки россии в настоящее время применены экстренные отключения и графики стабилизационных отключений пока не действуют. В то же время вы можете мониторить ситуацию по ссылке.
В то же время в Запорожье ситуация намного лучше, поскольку действуют графики стабилизационных почасовых отключений электроэнергии. С ними вы можете ознакомиться здесь.
Будет ли еще один массированный ракетный обстрел
Напомним, в Воздушных Силах рассказали, будет ли очередная массированная ракетная атака на Украину. По словам Юрия Игната, следует готовиться ко всему, ведь сегодня, 6 декабря, День Вооруженных Сил Украины.