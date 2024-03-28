Ночью будет у всех: в ОВА ответили, какая ситуация с энергоснабжением в Харькове

28 марта 2024, 10:06
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"Объектив"

Сейчас в Харькове действуют стабилизационные и аварийные отключения света. Планируется, что в дальнейшем будут действовать двухчасовые отключения электроэнергии, вместо нынешних шестичасовых в сутки.

Сейчас есть возможность ночью предоставить электроснабжение всем 100% абонентов в Харькове. Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Отключение света в Харькове

После полного блэкаута в результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру Харькова, электроэнергия возвращается в дома харьковчан.

Олег Синегубов заявил, что есть возможность обеспечения электроэнергией всех абонентов в течение ночи на 100%.

Далее будем выходить на то, чтобы графики фактически существовали, чтобы люди знали действительно, по каким часам будет электроэнергия, а где нужно переждать,
– отметил он.

Чиновник также добавил, что сейчас свет в городе выключают на 6 часов ежедневно, однако планируется сократить этот период в 2 – 3 раза.

"Хотим выйти где-то примерно четыре или два часа нет", – отметил Синегубов.

Городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона также отметил, что в городе довольно напряженная ситуация с электроснабжением. Отключение света действуют во всех районах Харькова. Он также добавил, что иногда могут быть отключения могут случаться не по графику.

В ОВА рассказали, что графики отключения действуют не только в Харькове, но и в 17 других населенных пунктах области, в частности в Харьковском, Богодуховском и Чугуевском районах.

Последствия массированного обстрела Харькова 22 марта

  • Синегубов заявил, что на восстановление ТЭЦ-5 в Харькове после массированного вражеского обстрела 22 марта понадобятся годы. Поэтому он заявил, что необходимо искать альтернативные источники электроэнергии для, чтобы обеспечивать жителей города.
  • Почти двадцать ракет были выпущены на город, преимущественно атаковали объекты энергетики. В результате в городе возник большой пожар, для ликвидации привлекали пожарный поезд. Движение метро и электротранспорта было прекращено, а от взрывных ударов повреждены жилые здания.
  • По причине нехватки электроэнергии в Харькове отопительный сезон завершен раньше запланированного срока. Поставка тепла была прекращена с 26 марта. Процесс восстановления энергетического сектора продолжается.

 

Автор: Ярослав Погончук