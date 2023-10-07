Как избежать стресса во время блэкаута: действенные рекомендации Минздрава
Источник:Минздрав
Оккупанты могут снова атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Наше государство готовится к возможным блэкаутам. Важно знать, что поможет избежать стресса при отключении света.
Министерство здравоохранения подготовило перечень дел, которые не только помогут легче пережить возможные блекауты, но и полезны для психического и физического здоровья.
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Что поможет избежать стресса во время отключения света
Так вот, согласно рекомендациям Минздрава, избежать стресса во время возможных блекаутов помогут:
- прогулки. Однако гуляйте только со световозвращающими или светодиодными аксессуарами (например, браслет или лента, или жилет);
- механическая работа, не требующая яркого освещения. Например, уборка, наведение порядка на рабочем столе, переупаковка сыпучих продуктов и так далее.
Увеличение упорядоченности и уменьшение хаоса вокруг себя – это приятное для мозга явление,
– отметили в министерстве.
- Также можно практиковать техники психологической самопомощи. Многие из них можно найти за этой ссылкой. Также полезные советы есть здесь;
- тренировки на дому. Уже сейчас можно научиться технике выполнения упражнений с тренером, чтобы затем выполнять их дома даже в сумерках. Также загрузите соответствующие видео – это поможет;
- аудиокниги помогут качественно провести период отключения света;
- настольные игры для всей семьи – это качественное время вместе, для которого не нужно яркое освещение и интернет;
- сон.
Читайте также Защита энергообъектов от ракет: Шмыгаль рассказал об уникальных проектахВажно! В МВД подчеркнули, что у Украины есть план действий на случай блекаута. Не обязательно что блекаут будет. Однако лучше подготовиться. Что стоит купить на случай отключений света, читайте в материале 24 Канала.