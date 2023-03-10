Россияне продолжают наносить удары по энергосистеме Украины: вернутся ли массовые отключения

Россия не оставляют попыток истощить украинскую энергосистему. Украинцам нужно приложить максимум усилий, чтобы удержать национальную экономику.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский. По его словам, тарифы на потребление электроэнергии для украинцев уменьшать все-таки не будут.

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Максим Билявский объяснил, что энергосистема Украины постепенно переходит на так называемый график летнего потребления электроэнергии. Это свидетельствует об уменьшении объема спроса по сравнению с осенне-зимним периодом.

В то же время у нас меняется и структура производства электрической энергии, так как никто не отменил потребность в проведении плановых эксплуатационных ремонтов,

– подчеркнул он.

По его мнению, не следует забывать о том, что примерно уже со второй половины апреля выработка электрической энергии на гидроэлектростанциях также будет уменьшаться. В частности, это связано с падением уровня воды в реках и повышением температуры окружающей среды.

"Так или иначе я надеюсь, у нас не будет ощутимого дефицита электрической энергии, особенно, в летние месяцы 2023 года", – убежден он.

Белявский сосредоточил внимание на том, что враг все же не отступает. В первую очередь, он стремится создать дополнительные проблемы в части подготовки нашей энергосистемы к следующему осенне-зимнему периоду.

Второе – нанести как можно больший вред национальной экономике. Поэтому любые разговоры о том, чтобы пересматривать тарифы на электрическую энергию для населения, цены для промышленных предприятий вообще должны быть забыты,

– добавил он.

По его мнению, крайне важно, чтобы национальная экономика жила. Для этого требуются стабильные цены на энергоресурсы.

Максим Белявский рассказал, в каком состоянии украинская энергосистема пока: смотрите видео

Враг хочет истощить украинскую экономику

Эксперт по энергетике рассказал, что Россия надеется, что нанесет большой ущерб объектам критической инфраструктуры, что приведет к потребности в дополнительных средствах.

"Эти средства могут взяться либо с материально-технической помощи от наших партнеров, то есть энергетический "Рамштайн" должен быть продлен и расширен с точки зрения объемов финансирования", – отметил он.

По его словам, еще один источник получения финансов – это тарифы и цены на энергоресурсы. Поэтому сейчас практически ведется ресурсное противостояние.

Я лично воспринимаю масштабные и локальные обстрелы как один из инструментов изнурить нашу национальную экономику. Здесь очень важно, чтобы на всех уровнях государственного управления это понимание сохранялось и давали работать промышленным предприятиям,

– подчеркнул он.

Белявский прокомментировал, что сейчас каждое промышленное предприятие пытается снизить постоянные затраты на свое производство для того, чтобы выполнять мобилизационные задачи и сохранять свои позиции на внешних европейских рынках.

"К сожалению, у нас случаются коррупционные случаи, когда мы нашли более дешевое сырье в ЕС, а эту цену нам пытаются опять же увеличить на таможне", – добавил он.

Именно поэтому нужно сохранять баланс в ценах и тарифах.

Вернутся ли отключение электроэнергии

Эксперт по энергетике объяснил, что свет у украинцев энергетики могут начать выключать только в осенне-зимний период.

Я надеюсь, что по графику летнего потребления таких ограничений уже не будет, несмотря даже на риск военного фактора и несмотря на потребность планового обслуживания энергоблоков,

– заметил он.

По его мнению, сейчас энергоблоки для их дальнейшей безопасной эксплуатации нуждаются в серьезных ремонтах.

"К сожалению, межремонтный период у нас сократился по энергоблокам, потому что энергоблоки несут дополнительную нагрузку", – добавил он.

По словам эксперта по энергетике, к сожалению, многие станции остаются разрушенными или установлены на временно оккупированной территории.

"Соответственно, оборудование, агрегаты, машины должны работать и работают в форсированном режиме", – подчеркнул Белявский.

Он подчеркнул, что это провоцирует и дополнительную нагрузку на крепеж, оборудование.

Как украинцам способствовать улучшению ситуации

Максим Белявский сообщил, что для того, чтобы всем вместе противостоять врагу и содействовать стабильному электроснабжению, украинцам следует своевременно подавать показатели счетчиков.

"Это крайне важно, чтобы хозяйствующие субъекты на энергетическом рынке не считали объемы потребления за предыдущий период прошлого года", – пояснил он.

По его словам, следует тоже умеренно платить платежки. И, конечно, не забывать об экономии энергоресурсов и использовать умения и навыки, которые украинцы получили во время длительного отключения света в течение осени и зимы.

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