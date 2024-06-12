13 июня свет по всей Украине будут отключать только в течение 2 часов вечером

Из-за российских обстрелов ситуация в украинской энергосистеме остается сложной. В то же время 13 июня в Украине будут действовать графики отключений света, однако есть определенный нюанс.

Известно, что 13 июня графики будут применять всего на 2 часа вечером. В Укрэнерго объяснили, о каком времени говорится.

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Как будут выключать свет 13 июня

В компании объяснили, что 13 июня будут выключать в течение 20:00-22:00. Также объяснили, как будут обеспечивать электроэнергией объекты критической инфраструктуры.

Электропитание предприятий критической инфраструктуры, а также тех, которые импортируют 80% энергии для своих нужд, ограничиваться не будет.

Российские обстрелы повредили украинскую энергетическую систему и поэтому применяют графики отключений света.

Когда ситуация со светом может стать тяжелее