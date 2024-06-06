В Yasno объяснили, почему в Киеве отключения света дольше, чем по Украине
Источник:Сергей Коваленко
В Киеве существенный дефицит электроэнергии. Отключения света продолжаются дольше, чем в других регионах Украины. В частности, происходят и в светло-серой зоне.
Гендиректор Yasno Сергей Коваленко объяснил, почему в Киеве свет отключают чуть больше, чем в остальных регионах.
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Почему в Киеве отключения света дольше
Чиновник отметил, что ситуация с генерацией без изменений. С учетом ремонтов блоков и последними разрушениями катастрофически не хватает электроэнергии на наши нужды. Поэтому ограничения будут. И если не будем укладываться в графики, Укрэнерго будет вводить экстренные ограничения.
В Киеве отключают чуть больше, чем по остальным регионам. Это связано, в частности, с большим количеством критической инфраструктуры,
– отметил Коваленко.
Объяснил, что от максимально возможного объема потребления вычитается объем критической. И уже остаток распределяется между всеми потребителями.
Также гендиректор Yasno выразил надежду, что эта ситуация немного сбалансируется в ближайшее время.
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В каких областях действуют аварийные отключения
- Вечером 5 июня в Укрэнерго заявили, что из-за превышения лимитов потребления с 20:40 вынуждены применить аварийные отключения в 12 областях.
- В частности, Харьковской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Львовской, Одесской, Запорожской и Кировоградской.
- "Аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления", – отметили в Укрэнерго.