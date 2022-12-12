Оставить без света и тепла: почему Путину не удалось запугать украинцев

План Владимира Путина заморозить Европу, а также вынудить ее не помогать Украине деньгами и оружием однозначно сорван. Так же, как его попытки заморозить украинцев и вызвать в Украине желание остановить восстановление своих территорий.

Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики "Института политического образования" Александр Солонтай. Он считает, что главе Кремля также не удалось сломить нашу волю к сопротивлению и вынудить Украину идти с ним на мирные переговоры.

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Мы испытали шок

По мнению аналитика, у Путина сдали нервы, и он начал выстреливать свой ракетный арсенал по Украине, уничтожая нашу инфраструктуру. Но начал он это задолго до начала зимы и морозов, что дало нам возможность в значительной степени подготовиться к блекауту.

По его словам, каждый день поступают в Украину всевозможные энергетические средства безопасности для украинских граждан. Хотя централизованной электроэнергии в Украине становится все меньше, но количество домохозяйств, предприятий, учреждений, возобновивших свою работу уже на новых энергетических условиях, постоянно растет.

Мы видим, как все больше ресторанов, офисов, помещений имеют альтернативную интернет-связь или включают генератор и продолжают работу. Мы пережили этот шок,

– подчеркнул он.

Как украинцы сломали план Путина: смотрите видео

Железная нация

Солонтай считает, что Путин растрелял своими ракетами последние иллюзии в украинцев. Возможно, кто-то и надеялся, что он не будет совершать преступления против человечества в миллионных масштабах.

Но как выяснилось – будет. Мы конечно распрощались с любыми иллюзиями, что в Путине есть хоть что-то человечное,

– подчеркнул он.

Однако собеседник отметил, что такие действия российского диктатора превратили украинцев в людей, которые могут выдержать что угодно.

"Мы становимся железной нацией, народом, готовым пройти любые испытания и выстоять. Ему не удалось сломить нашу волю к победе", - отметил Александр Солонтай.

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