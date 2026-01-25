"Удобная мишень": эксперт назвал слабое место энергетической системы Киева

Удары России по энергетической системе Украины привели к тяжелым последствиям. Враг жестко рассчитал, по каким именно энергетическим объектам удары приведут к самым тяжелым последствиям.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, подчеркнув, какие действия врага вызвали крайне тяжелую ситуацию, в частности, в Киеве. В то же время Нафтогаз увеличил импорт электроэнергии из Европы, который должен покрывать более 50% потребностей всех предприятий Нафтогаза, что высвободит дополнительный ресурс для бытовых потребителей.

По каким именно энергетическим объектам попали россияне в Киеве?

Омельченко отметил, что ситуация в украинской энергетике очень тяжелая. Особенно страдают из-за отсутствия электроэнергии и отопления жители Харькова, Днепра, Кривого Рога и Киева. Однако массированные атаки на энергетику со стороны россиян были достаточно прогнозируемыми.

"Что касается Киева, то его энергетическая система является очень удобной мишенью для врага. Потому что в столице только от двух крупных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 зависит жизнеобеспечение более миллиона жителей. А эти ТЭЦ являются довольно крупными мишенями, которые поразить не так уж и сложно", – объяснил директор энергетических программ Центра Разумкова.

К слову. По мнению члена Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктории Войцицкой, при определенных обстоятельствах ситуация с отсутствием света и тепла может значительно ухудшиться. По ее словам, если россияне имеют целью "полностью уничтожить, до невозможности восстановления", работу ТЭЦ в Киеве, тогда действительно "ситуация будет очень сложной для миллионного города".

Кроме того, конфигурация энергообеспечения Киева устроена так, что город обеспечивает сам себя электрической энергией только на 25%, а на 75% – внешнее энергоснабжение. А после того, как были частично повреждены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, зависимость от внешних поставок, по его словам, увеличилась до 90%.

Россияне все это прекрасно знают, поэтому и обстреливают подстанции вокруг Киева – чтобы не было ни внешних поставок, ни внутренней генерации,

– отметил Владимир Омельченко.

Все это и привело к такой сложной ситуации, когда сегодня дефицит мощности составляет более 5 ГВт в пиковые часы. Также существуют большие сетевые ограничения.

Что происходит с отключением света в Украине?