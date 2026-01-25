"Удобная мишень": эксперт назвал слабое место энергетической системы Киева
- Россия атакует энергетическую систему Киева, в частности объекты, которые являются критическими для жизнеобеспечения города.
- Киев обеспечивает себя электроэнергией лишь на 25%, а после повреждений зависимость от внешних поставок значительно возросла.
Удары России по энергетической системе Украины привели к тяжелым последствиям. Враг жестко рассчитал, по каким именно энергетическим объектам удары приведут к самым тяжелым последствиям.
Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, подчеркнув, какие действия врага вызвали крайне тяжелую ситуацию, в частности, в Киеве. В то же время Нафтогаз увеличил импорт электроэнергии из Европы, который должен покрывать более 50% потребностей всех предприятий Нафтогаза, что высвободит дополнительный ресурс для бытовых потребителей.
По каким именно энергетическим объектам попали россияне в Киеве?
Омельченко отметил, что ситуация в украинской энергетике очень тяжелая. Особенно страдают из-за отсутствия электроэнергии и отопления жители Харькова, Днепра, Кривого Рога и Киева. Однако массированные атаки на энергетику со стороны россиян были достаточно прогнозируемыми.
"Что касается Киева, то его энергетическая система является очень удобной мишенью для врага. Потому что в столице только от двух крупных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 зависит жизнеобеспечение более миллиона жителей. А эти ТЭЦ являются довольно крупными мишенями, которые поразить не так уж и сложно", – объяснил директор энергетических программ Центра Разумкова.
К слову. По мнению члена Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктории Войцицкой, при определенных обстоятельствах ситуация с отсутствием света и тепла может значительно ухудшиться. По ее словам, если россияне имеют целью "полностью уничтожить, до невозможности восстановления", работу ТЭЦ в Киеве, тогда действительно "ситуация будет очень сложной для миллионного города".
Кроме того, конфигурация энергообеспечения Киева устроена так, что город обеспечивает сам себя электрической энергией только на 25%, а на 75% – внешнее энергоснабжение. А после того, как были частично повреждены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, зависимость от внешних поставок, по его словам, увеличилась до 90%.
Россияне все это прекрасно знают, поэтому и обстреливают подстанции вокруг Киева – чтобы не было ни внешних поставок, ни внутренней генерации,
– отметил Владимир Омельченко.
Все это и привело к такой сложной ситуации, когда сегодня дефицит мощности составляет более 5 ГВт в пиковые часы. Также существуют большие сетевые ограничения.
Что происходит с отключением света в Украине?
В стране 25 января будут применяться почасовые графики и ограничения мощности для промышленных потребителей во всех регионах Украины.
В Киеве и Киевской области остается сложная ситуация в энергосистеме. Графики пока не действуют, а продолжаются экстренные отключения электроэнергии.
В то же время в Бучанском районе свет должны выключать по графикам. Однако кое-где в Бориспольском и Броварском районах действуют экстренные отключения.
Также в Одессе и Одесской области будут действовать графики отключения электроэнергии. В области будут продолжаться графики стабилизационных отключений света. Графики почасовых отключений актуальны только для жителей области и там, где позволяет состояние сети. Кроме того, в Одессе и частично в Одесском районе и некоторых районных центрах Одесской области введены экстренные отключения.