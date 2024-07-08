В Ростовской области вводят отключения света: власти обвиняют "жару"

В Ростовской области России ограничат электроснабжение промышленным предприятиям. Местные власти объясняют это "коллапсом энергетики на фоне жары".

Очевидно россияне не желают признавать, что удары дронов по энергетической инфраструктуре России имеют непосредственное отношение к отключениям света. О ситуации в российской энергосистеме сообщает ряд СМИ страны-агрессора, передает 24 Канал.

Читайте также Дроны постоянно совершенствуются: насколько болезненны удары ими по России

Ростовскую область ждут отключения света

Губернатор региона Василий Голубев заявил, что в Ростовской области ограничат подачу электроэнергии на предприятия, чтобы снизить нагрузку на подстанции и избежать аварий из-за "аномальной жары".

По выводам специалистов, риски перегрузки и отказа электрооборудования не снижаются. Поэтому не исключено повторное введение режима временных отключений,

– написал он.

По его словам, частичное ограничение подачи электроэнергии на промышленные предприятия якобы позволит минимизировать отключение света в домах жителей региона.

Голубев добавил, что самая напряженная ситуация сейчас сложилась в Таганроге и Неклиновском районе, где из-за чрезмерной нагрузки произошла авария на линиях елктропередачи.

На Белгородщине жители также жаловались на блэкаут

Россияне уже регулярно жалуются на трудности, которые вызвали вторжение их же армии в Украину. Не исключением стал блэкаут в Белгородской области, когда в результате атаки беспилотников без электроэнергии остались 90% жителей региона.

Впоследствии в сети появилось видео с обращением жителей Грайворонского района к Владимиру Путину и главе минобороны России Андрею Белоусову. В обращении россияне требуют обеспечить их безопасность и компенсировать нанесенный ущерб.