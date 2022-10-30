Украинцы ответственно экономят электроэнергию: будут ли сегодня выключать свет
Источник:Укрэнерго
Накануне оккупанты нанесли немало ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В результате миллионы украинцев вынужденно часами оставались без света, а также прислушивались к "Укрэнерго".
С последним граждане нашего государства справились на отлично, продемонстрировав сплоченность тогда, когда это крайне необходимо. Именно поэтому уже второе утро удалось избегать аварийных отключений света.
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Украинцы экономят электроэнергию
Как отмечают в "Укрэнерго", утром 30 октября украинцы потребили на 2,6% меньше электроэнергии, если сравнивать с прошлым днем. Кроме того, верхнюю точку утреннего пика зафиксировали позже. Это также замедлило рост использования электроэнергии, а значит – нагрузку сети.
В субботу вечером мы также увидели, что украинцы бережно отнеслись к потреблению электроэнергии,
– отмечают в "Укрэнерго".
Если говорить на языке цифр, то в часы вечерней нагрузки снизилось потребление в:
- Киеве на 6,2%;
- Киевской области – 3,3%;
- Черкасской области – 17,8%;
- Харьковской области – 7,0%;
- Черниговской области – 5,9%.
Поэтому в компании поблагодарили всех украинцев, которые присоединяются к борьбе на энергетическом фронте. Благодаря экономии электроэнергии удается поддерживать стабильную работу системы в Украине.
В то же время, жителей нашего государства попросили не перегружать сеть накануне начала рабочей недели. В "Укрэнерго" призвали не включать несколько мощных устройств одновременно. Если возникает необходимость постирать одежду, воспользоваться бойлером или обогреть квартиру, следует делать это ночью, когда нагрузка снизится.
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Но без аварийных отключений не обошлось
В 09:39 мэр Ровно Александр Третяк отметил, что в городе продолжаются аварийные отключения. По его словам, без света осталось несколько районов. Ремонтные бригады уже были вовлечены в работу и пытались восстановить электроэнергию.
Известно, что без света остались район Грабника, центр города, район ООО "Ровнооблэнерго". По состоянию на 12:30 актуальная информация, касающаяся восстановления поставок электроэнергии, не поступала.
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