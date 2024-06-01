Графики отключений света могут измениться из-за ночной атаки врага, – Минэнерго
Источник:Минэнерго Украины
В Украине 1 июня будут применять графики отключения света с 18:00 до 23:00. Однако ситуация может измениться из-за последствий ночной атаки врага на энергообъекты нашего государства.
В частности, только во время ночной атаки 1 июня враг обстрелял энергообъекты в 5 областях нашего государства. Кроме того, есть повреждения и 2 теплостанций.
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Графики отключения света могут измениться после обстрела
В Министерстве энергетики рассказали, что ночью враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Это уже шестой массированный ракетно-дроновый удар по энергетическим объектам, который враг наносит с 22 марта.
"Последствия уточняются. Энергетики работают над их ликвидацией", – говорится в заметке.
В Минэнерго напомнили, что 1 июня с 18:00 до 23:00 во всех регионах прогнозируются применения графиков ограничений бытовых и промышленных потребителей.
В то же время в связи с ночной атакой на энергосистему объемы ограничений могут меняться,
– отметили представители министерства.
Кроме того, там добавили, что основной причиной отключений являются масштабные российские атаки на энергосистему и вызванный ими дефицит мощности.Обратите внимание! О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем первыми.
Враг ночью обстрелял энергосистему Украины
- В ДТЭК рассказали, что Россия атаковала две теплоэлектростанции компании. Там отметили, что ночь выдалась тяжелой для украинской энергетики.
- Известно, что в результате вражеской атаки серьезно повреждено оборудование. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки. Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца.
- Попадание в энергообъекты подтвердили в Кировоградской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Запорожской ОВА. Во Львовской областной военной администрации отметили, что 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области.
- Стоит отметить, что ночью 1 июня враг применил 100 воздушных целей для атаки Украины. Говорится о 53 ракетах различных типов и 47 ударных БПЛА. Подробнее о последствиях ночной вражеской атаки нашего государства – читайте в материале.