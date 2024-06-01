Графики отключений света могут измениться из-за ночной атаки врага, – Минэнерго

В Украине 1 июня будут применять графики отключения света с 18:00 до 23:00. Однако ситуация может измениться из-за последствий ночной атаки врага на энергообъекты нашего государства.

В частности, только во время ночной атаки 1 июня враг обстрелял энергообъекты в 5 областях нашего государства. Кроме того, есть повреждения и 2 теплостанций.

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Графики отключения света могут измениться после обстрела

В Министерстве энергетики рассказали, что ночью враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Это уже шестой массированный ракетно-дроновый удар по энергетическим объектам, который враг наносит с 22 марта.

"Последствия уточняются. Энергетики работают над их ликвидацией", – говорится в заметке.

В Минэнерго напомнили, что 1 июня с 18:00 до 23:00 во всех регионах прогнозируются применения графиков ограничений бытовых и промышленных потребителей.

В то же время в связи с ночной атакой на энергосистему объемы ограничений могут меняться,

– отметили представители министерства.

Кроме того, там добавили, что основной причиной отключений являются масштабные российские атаки на энергосистему и вызванный ими дефицит мощности.

Враг ночью обстрелял энергосистему Украины

В ДТЭК рассказали, что Россия атаковала две теплоэлектростанции компании. Там отметили, что ночь выдалась тяжелой для украинской энергетики.

Известно, что в результате вражеской атаки серьезно повреждено оборудование. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки. Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца.

Попадание в энергообъекты подтвердили в Кировоградской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Запорожской ОВА. Во Львовской областной военной администрации отметили, что 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области.

Стоит отметить, что ночью 1 июня враг применил 100 воздушных целей для атаки Украины. Говорится о 53 ракетах различных типов и 47 ударных БПЛА. Подробнее о последствиях ночной вражеской атаки нашего государства – читайте в материале.