Отключение света в Украине 20 ноября: графики выключений по областям

Российские захватчики повредили уже почти 50% энергетической инфраструктуры Украины. Чтобы стабилизировать ситуацию, отключения света продолжаются.

Сегодня, 20 ноября, во всех регионах применяют стабилизационные плановые отключения электроэнергии. Подробнее рассказывает 24 канал.

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Аварийные отключения пока не прогнозируют

В Укрэнерго отметили, что по всей территории нашего государства с 8 до 24 часов применяют плановые отключения света. Дополнительных аварийных – пока не прогнозируют.

В компании рассказали, что 19 ноября удалось несколько смягчить ограничение потребления. Также подчеркнули, что специалисты продолжают работать, чтобы вернуть украинцам свет.

Это сложно, порой дольше, чем мы ожидали, но мы находим решения, запитываем и держим баланс в энергосистеме. На то мы и украинские энергетики, чтобы создавать и нести свет, а не разрушать и загонять в темень, как это делают "энергетики" России совместно с их военными,

– подчеркнули в Укрэнерго.

Отключение света в Киеве

О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале . Подписывайтесь, чтобы узнавать все первыми.

20 ноября в столице продолжаются стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками можно здесь. Отметим, что об экстренных отключениях можно узнавать также через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.

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Графики отключения света на Прикарпатье

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук опубликовала графики отключения света в регионе. В частности:

С 08:00 до 10:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей 1 очереди Богородчанской, Галицкой, Городенковской, Долинской СЕЭМ.

С 10:00 до 12:00 – для потребителей 1 очереди Калушской, Коломыйской, Косовской СЕЭМ.

С 12:00 до 14:00 – для потребителей 1 очереди Лисецкой, Надворнянской, Рогатинской, Снятинской, Тлумацкой, Яремчанской СЕЭМ.

С 14:00 до 15:00 – для потребителей 2 очереди Долинской, Ивано-Франковской, Коломыйской, Косовской СЕЭМ.

С 15:00 до 16:00 – для потребителей 2 очереди Долинской, Ивано-Франковской, Коломыйской, Косовской, Лисецкой, Надворнянской, Рогатинской СЕЭМ.

С 16:00 до 18:00 – для потребителей 3 очереди Богородчанской, Верховинской, Галицкой, Городенковской, Долинской, Ивано-Франковской, Калушской, Коломыйской, Косовской, Рожнятовской СЕЭМ.

С 18:00 до 20:00 – для потребителей 2 очереди Яремчанской, Снятинской, Рожнятовской СЕЭМ, а также 1, 2, 3 Богородчанской, Верховинской, Галицкой, Долинской, Ивано-Франковской, Калушской, Коломыйской, Лисецкой, Надворнянской, Рожнятовской, Тлумацкой, Рогатинской, Снятинской СЕЭМ.

С 20:00 до 21:00 – для потребителей 2 очереди Долинской, Ивано-Франковской, Коломыйской, Косовской СЕЭМ.

С 21:00 до 22:00 – для потребителей 2 очереди Долинской, Коломыйской, Косовской СЕЭМ.

С 22:00 до 24:00 – для потребителей 3 очереди Снятинской, Тлумацкой, Яремчанской СЕЭМ.

Отключение электроэнергии в Сумах

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в Сумах будут применены почасовые графики выключений света. В частности, все абоненты поделены на 4 очереди. Будут выключать электроэнергию по графику 2 через 6 часов.

По состоянию на вечер 19 ноября в области отключения света пока не планировали. Однако, все зависит от стабильности энергосистемы Украины. Ознакомиться с графиком можно по этой ссылке.

Отключение электроэнергии в Одессе

В Одессе удалось стабилизировать ситуацию 19 ноября. Город вернулся к отключению света по графику. Найти его можно по ссылке на сайте ДТЭК Одесские электросети. Чтобы узнать, когда дома могут выключить электроснабжение, надо указать название улицы и номер дома.

Энергетики отмечают, что возможна погрешность во времени на 30 – 40 минут. Это нужно для переподключения электроснабжения между группами.

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Где найти графики отключения света в областях Украины

Вот список крупнейших украинских городов и компаний, которые их обслуживают:



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