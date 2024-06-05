В ДТЭК рассказали, почему графики отключений света могут не совпадать

Отключения могут происходить с люфтом в 30 минут. Гендиректор компании YASNO, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко рассказал, почему графики отключений света иногда не совпадают с реальностью.

В компании YASNO заявили, что ведут статистику отключений, по которой 95 – 97% графиков совпадают.

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Почему графики отключений могут не совпадать

Причин для расхождений в графиках может быть несколько. Первая – потребление меняется очень быстро.

Я называю это диспетчерской игрой. Приведу пример. Есть две линии и надо сделать так, чтобы у них свет был 50 на 50, то есть ровно по четыре часа. В определенный момент надо выключить одну линию и включить другую, но это не происходит одномоментно, за одну секунду,

– пояснил Сергей Коваленко.

Также графики могут не совпадать, если не срабатывает автоматика. В таких случаях включение и выключение осуществляется вручную.

Ездит бригада, она может где-то задержаться, попасть в пробку, поэтому всегда есть операционный люфт, плюс-минус 30 минут,

– добавил гендиректор YASNO.

Какая сейчас ситуация в энергосистеме Украины

За время полномасштабного вторжения объемы полномасштабного вторжения генерации электроэнергии в Украине сократились с 55 до 20 гигаватт. А убытки от последних российских атак составляют около миллиарда долларов.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, что продолжительность отключений и лимиты объемов потребления электроэнергии зависят от специфики каждой области, в частности от количества объектов критической инфраструктуры. Поэтому отключения света могут быть разными в разных регионах.

В Укрэнерго предупредили, что 6 июня дефицит в энергосистеме прогнозируют в течение всех суток. То есть лимиты на потребление электроэнергии в областях будут действовать с 00:00 до 24:00.