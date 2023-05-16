Энергетики призвали украинцев экономить свет в вечерние часы

В Укрэнерго попросили людей снизить потребление электроэнергии. Речь идет о вечерних часах – с 19:00 до 22:00.

В Укрэнерго поблагодарили силы ПВО за защиту нашего неба. В сообщении говорится, что в ночь на 16 мая украинские защитники смогли сбить все российские ракеты, передает 24 Канал.

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Какая ситуация с электроэнергией

Оператор отмечает, что последняя массовая ракетная атака государства-террориста не нанесла новых повреждений энергетической структуре Украины. Впрочем, в прифронтовых регионах ситуация сложнее.

В понедельник захватчики повредили одну из магистральных линий. Находящиеся на прифронтовых территориях сети Облэнерго также находятся под регулярными обстрелами россиян. Восстановительные ремонтные работы уже проводятся.

Что украинцам нужно знать и как действовать

Укрэнерго призывает украинцев помочь энергосистеме. Потребителей просят экономить свет в период с 19:00 до 22:00. Гражданам советуют включать несколько электроприборов ночью или днем, а не вечером.

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Наше государство готовится к новому осенне-зимнему сезону, который может быть достаточно трудным. Из-за этого в стране возможны веерные отключения этим летом. Эксперт Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом поделился своим прогнозом.

Фарид Сафаров предупредил о повышении коммунальных тарифов. Заместитель министра энергетики назвал причину, по которой украинцам в ближайшем будущем придется больше платить за свет.

В то же время, еще одно неутешительное предупреждение сделал председатель правления НЭК "Укрэнерго". Еще Владимир Кудрицкий рассказал, как Украина сможет справиться с ожидаемым дефицитом электроэнергии.

Экономное потребление электроэнергии необходимо из-за снижения доступного объема мощности и резервов в системе. Сейчас специалисты устраняют последствия ракетных обстрелов, проводимых Россией осенью и зимой. Поэтому некоторые блоки энергостанций остановили свою работу. На АЭС тоже сейчас производятся ремонтные работы. Электроэнергия в наше государство сейчас тоже не импортируется. Все это заставляет оператора активировать резервы и просить потребителей бережно использовать свет.