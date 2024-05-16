Графики отключений: как найти свой адрес на сайтах YASNO и ДТЭК
В связи с российскими ударами по нашей энергетике, компании-поставщики вводят графики отключений света для населения. Узнать, когда ваш дом отключат в рамках стабилизационных мероприятий, можно на сайтах ваших энергокомпаний.
С 14 мая по всей территории Украины начались контролируемые аварийные отключения света для бытовых потребителей по всей Украине. Это частично вызвало беспокойство населения, ведь люди не могли определить, в какой очереди на отключение они находятся. 24 Канал подготовил для вас инструкцию, как узнать свои графики.
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Как найти свой адрес в графике отключений на YASNO
Это достаточно просто и быстро. Для этого воспользуйтесь инструкцией:
- зайдите на сайт YASNO;
- выберите свой регион справа вверху;
- нажмите на График вероятных отключений;
- введите свой адрес.
Так вы сможете узнать очередь, к которой принадлежит ваш адрес, и время возможного обесточивания.
Кроме того, проверить время отключений можно через специальный чат-бот YASNO-online в телеграмме. Для этого нужно:
- перейти по ссылке и запустить чат-бот;
- выбрать свой регион;
- нажать Возможные отключения;
- указать адрес.
Как узнать об отключении электроэнергии ДТЭК
Проверить возможные отключения на сайте ДТЭК. Для этого:
- заходим на сайт;
- выбираем Отсутствует электроэнергия;
- вводим адрес.
Почему начались аварийные отключения света
С 14 мая по всей Украине по всей Украине начались аварийные отключения света. В YASNO рассказали, что это вынужденная мера, которая является следствием массированных атак России на энергетические объекты Украины. Отключения необходимы для балансировки энергосистемы.
Сейчас в энергосистеме Украины значительный дефицит мощности. Поэтому во всех областях были аварийные отключения света, а теперь начали действовать графики ограничения потребителей.
Украинцев призывают экономно использовать электроэнергию и ограничить пользование стиральными машинами, бойлерами и другими мощными приборами в пиковые часы.
Генеральный директор YASNO заметил, что отключение света у населения, к сожалению, было вопросом времени. Также Сергей Коваленко отметил, что в результате российских обстрелов Украина потеряла 8 гигаватт мощностей.
Советник премьер-министра Украины Юрий Бойко рассказал, что отключения света могут продолжаться до августа – сентября этого года. Зимой дефицит в энергосистеме будет даже при высоких температурах.