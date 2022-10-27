"Света нет на улице, но есть в сердцах": атмосферные фото вечернего Киева
Вечером 27 октября Киев погрузился во тьму. Из-за экстренных отключений без света остались около 159 тысяч домов. В сети показали романтичные фото столицы.
В течение дня электроснабжение отключали в более 320 тысячах домов Киева. В YASNO подсчитали, что без света было около миллиона человек, передает 24 канала.
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В Киевской области статистика еще хуже – 258 тысяч потребителей отключили вечером. Однако украинцев не пугает подобная ситуация. Даже в отключениях света они обретают красоту. В сети показали волшебные фото Киева в темноте.
Киев без света / Фото Russian:
Света нет на улице, но есть в сердцах
Советник главы ОП Михаил Подоляк обнародовал сравнение фото Лондона, 1939 года, и Киева, 2022. Он подчеркнул, хоть света нет на улице, оно есть в сердцах.
Путин хочет принести всемирные темные века, но мы не можем этого допустить. Зло должно быть остановлено. Украина должна победить,
– добавил чиновник.
Отключение света в Украине: что известно
- Жителей Киева 27 октября предупредили, что аварийные отключения света будут значительно длиннее, чем ожидалось. Графики стабилизационных отключений больше не актуальны.
- Затем объяснили, что нужно было снизить потребление электроэнергии на 40%. Кроме Киева и Киевской области, новые ограничения добавились в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
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