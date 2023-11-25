В Минэнерго ответили, будут ли плановые отключения света после массированной атаки
Источник:Минэнерго
В Минэнерго подчеркнули, что в настоящее время Украине хватает мощностей для обеспечения граждан электроэнергией. Однако там предупреждают о возможных временных отключениях.
В частности, связаны они с массированной атакой дронов-камикадзе на Киев. В настоящее время энергетики восстановили все повреждения.
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Ситуация в украинской энергетике
В настоящее время у Украины достаточно электроэнергии для покрытия потребностей граждан. Дефицит не был зафиксирован ни в минувшие сутки, ни в этом – помощь от других стран не понадобилась. Однако в некоторых регионах возможны отключения из-за вражеских атак или непогоды.
Ограничения временно возможны в Киеве и Киевской области в связи с повреждениями в результате вражеского обстрела линий "Укрэнерго" и соответственно ремонтными работами, а также в результате непогоды и боевых действий в других областях,
– написали в Минэнерго.
При этом никаких плановых графиков отключения вводить не собираются. Энергосистема сбалансирована.
Ночная атака на Киев
- После 2 часов ночи россияне запустили в Киев несколько групп ударных дронов "Шахед". В общей сложности было выпущено 75 БпЛА и 1 управляемую ракету Х-59. Противовоздушная оборона уничтожила 74 ударных беспилотника и ракеты. То есть фактически все, за исключением одного вражеского дрона.
- Сообщалось, что после атаки в Киеве оставались без света 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города. В Киевской области отключались воздушные линии 330 кВ. Пока все восстановлено.
- Известно о повреждении инфраструктуры в результате атаки, а также о пострадавших. Пострадали 5 человек, в том числе 11-летний ребенок. Все они получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте без дальнейшей госпитализации.