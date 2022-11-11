Зимой киевлянам могут отключать свет на 10 – 12 часов

Ситуация в украинской энергосистеме до сих пор не стабильна. Жителей столицы предупреждают о том, что скоро света может не быть в домах чуть ли не половину суток.

Киевляне уже привыкли к постоянным отключениям света. Однако, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сарахуна, дефицит электроэнергии с началом зимы только возрастет, поэтому следует готовиться к более длинным веерным отключениям.

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На сколько могут выключать свет и почему

Как сообщает Сарахун, жители столицы могут быть без света в скором будущем по 10 – 12 часов.

Нынешний дефицит мощности в энергосистеме Украины с началом зимы вырастет с текущих 1 – 1,5 млн кВт до 2 – 3 млн кВт и выше. Поэтому при таких условиях наиболее реалистичными могут быть прогнозы отключения электричества на 10 – 12 часов в сутки после начала заморозков,

– сказал директор ДТЭК.

Также он отметил, что особенно "уязвимыми к дефициту" будут новостройки на левом берегу Днепра. Это потому, что системы электроснабжения расположены очень концентрированно, поэтому они более уязвимы.

А вот на правом берегу города много относительно небольших котельных, что может обеспечить более стабильную поставку электричества.

Готовится ли Киев к блекауту

В ДТЭК также отметили, что зимой будет угроза замерзания систем водопровода и канализации. Это также станет настоящим вызовом для Киева и его жителей.

Оккупанты продолжают обстреливать энергосети и подстанции. Фактически это означает, что веерные отключения могут вводить до полной нашей победы над захватчиками. Как отметил мэр столицы Виталий Кличко, столица Украины готовится к разным сценариям и чрезвычайным ситуациям, в частности к полному погружению Киева в темноту.

На случай тотального блекаута следует быть готовым к эвакуации. В том, что жителей столицы, возможно, ждет эвакуация, сказал эксперт по ЖКУ Олег Попенко.

Украинцы могут помочь энергосистеме нашей страны, не забывая экономить электроэнергию и выключать из розеток энергоемкие приборы. По возможности, следует уменьшать потребление света – веерные отключения пока не гарантируют исчезновение дефицита электроэнергии.

Как разумно пользоваться электроприборами / Картинка 24 канала

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