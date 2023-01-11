Из-за похолодания во всех областях Украины будут выключать свет в течение суток
Источник:Укрэнерго
В среду, 11 января, из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны увеличилось использование электроэнергии. Следовательно, во все регионы Украины доказаны лимиты потребления света.
Ограничения будут действовать на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00. Это необходимо для того, чтобы обеспечить баланс в энергосистеме нашего государства.
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В каких областях применили аварийные отключения
Как отмечают, уже с 7:00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены. Поэтому в этих регионах применили аварийные отключения.
Кроме того, в отдельных областях вследствие порывистого ветра есть повреждения в сетях операторов системы распределения. В настоящее время на местах ведутся ремонтные работы.
В прифронтовых регионах ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате высокой активности боевых действий.
Украинцев призывают минимизировать использование света
В Укрэнерго добавляют, что энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и временной оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию. Среди них есть и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы полностью покрыть потребность в электроэнергии.
Энергетики постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками противника. Следовательно, украинцев призывают разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно.
Это, по словам специалистов, позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений.
Ситуация со светом в Украине: что известно
- Накануне, 10 января, из-за низкой температуры и сильного ветра в Укрэнерго зафиксировали значительное повышение использования света. Кроме того, потребление электроэнергии выросло также со стороны бизнеса и промышленности.
- Генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что объемы потребление электроэнергии в столице возросло. Из-за этого, а также похолодания в Киеве могут выключать свет в "серых зонах" графика.
- В прифронтовых регионах на востоке и юге страны ситуация со светом сложна. Захватчики наносят значительные повреждения местным электросетям.