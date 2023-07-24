В Одессе экстренные отключения света: связано ли это с обстрелами

В Одессе 24 июля локальные экстренные отключения света. В части двух районов Одессы происходят экстренные отключения.

В Одессе ввели локальные экстренные отключения света из-за аварийной ситуации на объекте одной из энергокомпаний. Экстренные отключения в части Киевского и Хаджибейского районов происходят по команде Укрэнерго.

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На объекте одной из энергокомпаний произошла авария

В ДТЭК сообщили, что смогут вернуть свет, как только получат соответствующее распоряжение от Укрэнерго.

В Минэнерго информировали, что из-за ряда технологических нарушений, в частности короткого замыкания, на оборудовании оператора система передачи в Одесской области была обесточена подстанция 330 кВ.

Из-за чего без питания осталась Одесская ТЭЦ. Без света одновременно временно остались 124 тысячи потребителей.

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