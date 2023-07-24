В Одессе экстренные отключения света: связано ли это с обстрелами
Источник:ДТЭК
В Одессе 24 июля локальные экстренные отключения света. В части двух районов Одессы происходят экстренные отключения.
В Одессе ввели локальные экстренные отключения света из-за аварийной ситуации на объекте одной из энергокомпаний. Экстренные отключения в части Киевского и Хаджибейского районов происходят по команде Укрэнерго.
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На объекте одной из энергокомпаний произошла авария
В ДТЭК сообщили, что смогут вернуть свет, как только получат соответствующее распоряжение от Укрэнерго.
В Минэнерго информировали, что из-за ряда технологических нарушений, в частности короткого замыкания, на оборудовании оператора система передачи в Одесской области была обесточена подстанция 330 кВ.
Из-за чего без питания осталась Одесская ТЭЦ. Без света одновременно временно остались 124 тысячи потребителей.
Россия снова атаковала Одесскую область
- Российские террористы ночью 24 июля атаковали Одесскую область дронами-камикадзе "Шахед". Россияне направили дроны на портовую инфраструктуру реки Дунай.
- Четыре часа россияне атаковали порты дронами Shahed-136. Три дрона уничтожили наши силы ПВО.
- Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. Из-за атаки россиян пострадали шесть человек.
- Накануне, 23 июля, Россия осуществила одну из самых масштабных массированных атак на Одессу. Под прицелом ракет россиян оказался центр Одессы. В российском минобороны цинично подтвердили, что намеренно атаковали центр города, который под защитой ЮНЕСКО.
- Враг разрушил самый большой православный храм города – Спасо-Преображенский собор, который в 2010 году крестил глава РПЦ Кирилл.