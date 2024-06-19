В столичном ТРЦ дети застряли на аттракционе из-за отключения света

В ТРЦ "Блокбастер" на Оболони дети застряли на аттракционе. Об этом стало известно из телеграм-каналов, передает 24 Канал. В соцсетях центра нет информации об этом случае.

К счастью, в этот раз все длилось недолго, но это не первый случай, когда люди застревают где-то во время отключений света. В Ивано-Франковске в начале июня даже пришлось вызвать спасателей.

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Из-за отключения света дети застряли в ТРЦ на аттракционе

Дети застряли на аттракционе в "Блокбастере" из-за того, что резко выключили свет,

– говорит автор ролика.

Правда, он не конкретизировал, какой именно аттракцион это был. Резервное питание подключили буквально за десять минут, но, конечно, испугались и дети, и родители.

Дети застряли на аттракционе в "Блокбастере": смотрите видео

18 июня также была похожая ситуация, когда киевляне застряли на колесе обозрения в Голосеевском районе. А в половине пятого 19 июня в очередной раз остановился фуникулер из-за отсутствия напряжения.

Какая ситуация в энергетике сейчас

Графики действуют в течение всех суток во всех областях, критическую инфраструктуру не ограничивают. Ночью россияне атаковали энергетический объект в Центре Украины, повредив там оборудование, и воздушные линии и электрическое оборудование на Львовщине.