На щастя, цього разу все тривало недовго, та це не перший випадок, коли люди застрягають десь під час відключень світла. В Івано-Франківську на початку червня навіть довелося викликати рятувальників.

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Через відключення світла діти застрягли в ТРЦ на атракціоні

Діти застрягли на атракціоні в "Блокбастері" через те, що різко вимкнули світло,

– говорить автор ролику.

Щоправда, він не конкретизував, який саме атракціон це був. Резервне живлення підключили буквально за десять хвилин, але, звісно, злякалися і діти, і батьки.

Діти застрягли на атракціоні в "Блокбастері": дивіться відео

18 червня також була схожа ситуація, коли кияни застрягли на колесі огляду в Голосіївському районі. А о пів на п'яту 19 червня вкотре зупинився фунікулер через відсутність напруги.

Яка ситуація в енергетиці зараз

Графіки діють протягом усієї доби в усіх областях, критичну інфраструктуру не обмежують. Уночі росіяни атакували енергетичний об'єкт у Центрі України, пошкодивши там обладнання, та повітряні лінії і електричне обладнання на Львівщині.