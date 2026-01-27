Укр Рус
24 Канал Новости Украины Опять аварийные отключения: в нескольких областях Украины не действуют графики
27 января, 08:49
3

Опять аварийные отключения: в нескольких областях Украины не действуют графики

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Из-за постоянных российских атак пришлось ввести аварийные отключения электроэнергии.
  • Ограничения коснулись, в частности, Харькова и области.

На утро 27 января ситуация в энергосистеме Украины остается крайне сложной. Сказываются последствия российских обстрелов. Так, некоторые регионы вынуждены перейти к аварийным отключениям.

Поэтому графики почасовых ограничений преимущественно не действуют. Детали рассказывает Укрэнерго.

Актуально Враг атаковал объект инфраструктуры на Львовщине

Что известно об аварийных отключениях 27 января?

Как сообщили энергетики, в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Ситуация, впрочем, может измениться, поэтому в Укрэнерго призывают следить за официальными сообщениями на страницах облэнерго вашего района.

Обратите внимание! Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Они также отметили, что энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в дома людей.

Аварийные отключения коснулись, в частности, Харькова и области. У Харьковоблэнерго уточнили, что несмотря на это, одновременно в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений.

Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения,
– высказались энергетики.

Стоит также отметить, что буквально утром 27 января под атакой врага был объект инфраструктуры на Львовщине. Под прицелом были Броды, туда ударил российский дрон.

Что с энергетикой в Украине?

  • После массированных атак в январе 2026 года украинская энергосистема оказалась под серьезной нагрузкой, из-за чего правительство было вынуждено существенно увеличить импорт электроэнергии. В то же время страны G7 пообещали Украине поддержку в виде энергетического оборудования и финансирования Фонда поддержки энергетики.

  • Обстрелы украинских городов продолжаются, а энергетики работают круглосуточно, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако враг продолжает бить по инфраструктуре. В частности, в результате ударов 26 января без электроснабжения остался ряд населенных пунктов Харьковской области.

  • Как отмечает The Wall Street Journal, Россия пытается лишить Украину света и тепла, системно атакуя энергетическую инфраструктуру и оставляя миллионы людей без электричества и отопления. Впрочем, ожидаемого социального коллапса достичь не удалось. Украинцы продолжают демонстрировать выдержку, приспосабливаясь к условиям.