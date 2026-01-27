Опять аварийные отключения: в нескольких областях Украины не действуют графики

На утро 27 января ситуация в энергосистеме Украины остается крайне сложной. Сказываются последствия российских обстрелов. Так, некоторые регионы вынуждены перейти к аварийным отключениям.

Поэтому графики почасовых ограничений преимущественно не действуют. Детали рассказывает Укрэнерго.

Актуально Враг атаковал объект инфраструктуры на Львовщине

Что известно об аварийных отключениях 27 января?

Как сообщили энергетики, в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Ситуация, впрочем, может измениться, поэтому в Укрэнерго призывают следить за официальными сообщениями на страницах облэнерго вашего района.

Обратите внимание! Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Они также отметили, что энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в дома людей.

Аварийные отключения коснулись, в частности, Харькова и области. У Харьковоблэнерго уточнили, что несмотря на это, одновременно в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений.

Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения,

– высказались энергетики.

Стоит также отметить, что буквально утром 27 января под атакой врага был объект инфраструктуры на Львовщине. Под прицелом были Броды, туда ударил российский дрон.

Что с энергетикой в Украине?