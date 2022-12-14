Света будет больше, но в ряде областей все еще аварийные отключения: графики на 14 декабря

Отключения света все еще продолжаются во всех областях страны. Ситуация с энергообеспечением несколько улучшилась, но в некоторых регионах были введены аварийные отключения.

Света в Украине станет немного больше благодаря работе электрогенераторов. Совокупно наша страна получила еще 1000 МВт мощностей. Это поможет реже отключать свет в "серых" зонах графиков отключений.

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В Киеве обновлены графики

В Киеве обновили графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Ознакомиться с новым графиком можно по ссылке.

В Сумской области ситуация улучшается

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в области увеличили количество часов с электроснабжением

Ночью действовали графики плановых отключений в режиме +4/-2. Впрочем, энергетики работают над тем, чтобы была возможность применить графики -2/+4 (т.е. два часа света нет, четыре – есть).

Живицкий призвал жителей области помочь энергетикам восстановить стабильное электроснабжение – максимально снизить потребление электроэнергии когда она есть.

Где не будет света на Волыни

14 декабря во всех общинах и районах Волынской области энергетики будут применять стабилизационные отключения света. В Волынеблэнерго опубликовали график обесточиваний.

Отмечается, что время отключения и восстановления электроснабжения может отличаться от заявленного в графике на 10 – 20 минут.

Что со светом в Ровненской области

В Ровненской области ситуация с энергообеспечением существенно не изменилась по состоянию на 14 декабря. В городе и регионе действуют плановые отключения. Ознакомиться с графиками:

в городе Ровно – здесь.

в Ровенской области – здесь.

Городской голова Ровно Александр Третяк сообщил, что могут увеличиться перерывы в электроснабжении.

В Одессе все еще действуют аварийные отключения

В Одесской области ситуация с энергообеспечением значительно усложнилась после последней атаки дронами по энергетическим объектам 10 декабря. С тех пор в области без света осталось более 1,5 миллиона жителей области, уже за сутки их количество уменьшилось до 300 тысяч.

Однако ситуация все еще сложная, вернуться к плановым отключениям пока невозможно. Следить за ситуацией можно на сайте ДТЭК Одесские электросети.

В Днепре тоже аварийные отключения

14 декабря в Днепропетровской области применяют экстренные выключения электроэнергии. Пока графики стабилизационных и аварийных обесточиваний пока не действуют. Следить за ситуацией можно на сайте ДТЭК Днепровские электросети.

Винницу будут отключать по графику

В Виннице тоже опубликовали актуальный график ограничения электропотребления от облэнерго на сегодня, 14 декабря

1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

2 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

3 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

В то же время в облэнерго просят граждан обращаться к ним в случае несоответствия часов отключений согласно графику (более 4 часов, с учетом возможных отклонений). Сделать это можно в личном кабинете, вайбер-боте, или звонить по телефону в колл-центр 0 800 217 217.



График отключений света в Виннице / Скриншот Винницаоблэнерго

Электроэнергия в Ивано-Франковске

Очередность плановых отключений можно просмотреть здесь . Просмотреть плановые и аварийные отключения в личном кабинете или на сайте

"Укрэнерго" выделило в Прикарпатье, по данным городского головы Руслана Марцинкива, ночной лимит в объеме 252,7 МВт на период с 00:00 до 07:00. Дневной предел – 306,2.

Он опубликовал график ориентировочных отключений. Отдельно зафиксированы часы, когда могут выключать электроэнергию при превышении лимитов.

Ориентировочно:

1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2:

С 04:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 20:00 до 24:00 – подчерки будут выключены;

С 02:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00 – подчерки будут с электроснабжением

С 00:00 до 02:00 и с 16:00 до 18:00 – подчерки будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов.

Подочереди 1.3, 1.4:

С 04:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 20:00 до 24:00 – подчерки будут выключены

С 00:00 до 04:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00 – подчерки будут с электроснабжением

С 08:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов.

2 очередь

Подочереди 2.1,2.2:

С 00:00 до 02:00, с 06:00 до 10:00, с 14:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00 – подочереди будут выключены

С 04:00 до 06:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 22:00 – подочереди будут с электроснабжением

С 02:00 до 04:00 и 10:00 до 12:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов.

Подочереди 2.3, 2.4:

С 00:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00 – подочереди будут выключены

С 04:00 до 08:00, с 14:00 до 16:00, с 22:00 до 24:00 – подочереди будут с электроснабжением

С 12:00 до 14:00 и с 20:00 до 22:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов.

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2:

С 00:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00 – подочереди будут выключены

С 06:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00 – подочереди будут с электроснабжением

С 04:00 до 06:00 и с 22:00 до 24:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов.

Подочереди 3.3, 3.4:

С 02:00 до 06:00, с 10:00 до 14:00, с 18:00 до 22:00 – подочереди будут выключены

С 00:00 до 02:00, с 08:00 до 10:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 по 24:00 – подочереди будут с электроснабжением

С 06:00 до 08:00 и с 14:00 до 16:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов.

Обесточенной подочередь 4.1 будет с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00.

будет с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00. Возможные отключения: С 06:00 до 07:00, с 11:00 до 12:00, с 16:00 до 17:00 и с 20:00 до 22:00.

Обесточенной подочередь 4.2 будет с 12:00 до 16:00.

будет с 12:00 до 16:00. Возможные отключения: С 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 17:00.

Внимание! Для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.



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