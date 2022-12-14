Света будет больше, но в ряде областей все еще аварийные отключения: графики на 14 декабря
Отключения света все еще продолжаются во всех областях страны. Ситуация с энергообеспечением несколько улучшилась, но в некоторых регионах были введены аварийные отключения.
Света в Украине станет немного больше благодаря работе электрогенераторов. Совокупно наша страна получила еще 1000 МВт мощностей. Это поможет реже отключать свет в "серых" зонах графиков отключений.
Внимание Что нужно Украине, чтобы пережить зиму со светом: Зеленский назвал 6 пунктовО графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать все первыми.
В Киеве обновлены графики
В Киеве обновили графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Ознакомиться с новым графиком можно по ссылке.
В Сумской области ситуация улучшается
Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в области увеличили количество часов с электроснабжением
Ночью действовали графики плановых отключений в режиме +4/-2. Впрочем, энергетики работают над тем, чтобы была возможность применить графики -2/+4 (т.е. два часа света нет, четыре – есть).
Живицкий призвал жителей области помочь энергетикам восстановить стабильное электроснабжение – максимально снизить потребление электроэнергии когда она есть.
Где не будет света на Волыни
14 декабря во всех общинах и районах Волынской области энергетики будут применять стабилизационные отключения света. В Волынеблэнерго опубликовали график обесточиваний.
Отмечается, что время отключения и восстановления электроснабжения может отличаться от заявленного в графике на 10 – 20 минут.
Что со светом в Ровненской области
В Ровненской области ситуация с энергообеспечением существенно не изменилась по состоянию на 14 декабря. В городе и регионе действуют плановые отключения. Ознакомиться с графиками:
Городской голова Ровно Александр Третяк сообщил, что могут увеличиться перерывы в электроснабжении.
В Одессе все еще действуют аварийные отключения
В Одесской области ситуация с энергообеспечением значительно усложнилась после последней атаки дронами по энергетическим объектам 10 декабря. С тех пор в области без света осталось более 1,5 миллиона жителей области, уже за сутки их количество уменьшилось до 300 тысяч.
Однако ситуация все еще сложная, вернуться к плановым отключениям пока невозможно. Следить за ситуацией можно на сайте ДТЭК Одесские электросети.
В Днепре тоже аварийные отключения
14 декабря в Днепропетровской области применяют экстренные выключения электроэнергии. Пока графики стабилизационных и аварийных обесточиваний пока не действуют. Следить за ситуацией можно на сайте ДТЭК Днепровские электросети.
Винницу будут отключать по графику
В Виннице тоже опубликовали актуальный график ограничения электропотребления от облэнерго на сегодня, 14 декабря
- 1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
- 2 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00
- 3 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00
В то же время в облэнерго просят граждан обращаться к ним в случае несоответствия часов отключений согласно графику (более 4 часов, с учетом возможных отклонений). Сделать это можно в личном кабинете, вайбер-боте, или звонить по телефону в колл-центр 0 800 217 217.
График отключений света в Виннице / Скриншот Винницаоблэнерго
Электроэнергия в Ивано-Франковске
"Укрэнерго" выделило в Прикарпатье, по данным городского головы Руслана Марцинкива, ночной лимит в объеме 252,7 МВт на период с 00:00 до 07:00. Дневной предел – 306,2.
Он опубликовал график ориентировочных отключений. Отдельно зафиксированы часы, когда могут выключать электроэнергию при превышении лимитов.
Ориентировочно:
1 очередь
Подочереди 1.1, 1.2:
- С 04:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 20:00 до 24:00 – подчерки будут выключены;
- С 02:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00 – подчерки будут с электроснабжением
- С 00:00 до 02:00 и с 16:00 до 18:00 – подчерки будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов.
Подочереди 1.3, 1.4:
- С 04:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 20:00 до 24:00 – подчерки будут выключены
- С 00:00 до 04:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00 – подчерки будут с электроснабжением
- С 08:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов.
2 очередь
Подочереди 2.1,2.2:
- С 00:00 до 02:00, с 06:00 до 10:00, с 14:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00 – подочереди будут выключены
- С 04:00 до 06:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 22:00 – подочереди будут с электроснабжением
- С 02:00 до 04:00 и 10:00 до 12:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов.
Подочереди 2.3, 2.4:
- С 00:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00 – подочереди будут выключены
- С 04:00 до 08:00, с 14:00 до 16:00, с 22:00 до 24:00 – подочереди будут с электроснабжением
- С 12:00 до 14:00 и с 20:00 до 22:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов.
3 очередь
Подочереди 3.1, 3.2:
- С 00:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00 – подочереди будут выключены
- С 06:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00 – подочереди будут с электроснабжением
- С 04:00 до 06:00 и с 22:00 до 24:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов.
Подочереди 3.3, 3.4:
- С 02:00 до 06:00, с 10:00 до 14:00, с 18:00 до 22:00 – подочереди будут выключены
- С 00:00 до 02:00, с 08:00 до 10:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 по 24:00 – подочереди будут с электроснабжением
- С 06:00 до 08:00 и с 14:00 до 16:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов.
- Обесточенной подочередь 4.1 будет с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00.
- Возможные отключения: С 06:00 до 07:00, с 11:00 до 12:00, с 16:00 до 17:00 и с 20:00 до 22:00.
- Обесточенной подочередь 4.2 будет с 12:00 до 16:00.
- Возможные отключения: С 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 17:00.
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