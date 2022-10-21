Во Львовской области запретили наружное освещение и рекламу: есть нюанс

Из-за повреждений критической инфраструктуры в результате терактов России, вся Украина должна экономно использовать электроэнергию. Чтобы зря не нагружать сеть и избегать отключений у бытовых пользователей, на Львовщине ввели ограничения.

Такие решения власти Львовщины приняли после заседания 20 октября. На нем рассматривались вопросы энергетической безопасности.

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Как будут действовать ограничения в области

С 18:00 21 октября на территории Львова и области власти ввели несколько запретов. Теперь нельзя использовать электроэнергию на:

внешнее освещение всех видов, кроме освещения улично-дорожной сети и объектов критической инфраструктуры,

освещение наружной рекламы, размещённой на фасадах зданий и сооружений, специальных конструкций.

Однако есть некоторые нюансы. Так, наружное освещение нельзя использовать только на время действия комендантского часа, который по состоянию на 21 октября длится с полуночи до 5 часов утра. А освещение рекламы запрещено по истечении рабочего времени субъектов хозяйствования, независимо от организационно-правовой формы.

Также 20 октября был введен график ограничения потребления электроэнергии и график ограничения мощности для промышленных потребителей.

Просят использовать электроэнергию ответственно

На Львовщине призвали экономно использовать свет не только предпринимателей, но и бытовых пользователей, ведь необходимо снизить уровень потребления электроэнергии на 15% от повседневного. Ограничить себя в привычном комфорте стоит и потому, что так удастся избежать веерных отключений электроэнергии.

По данным и "Львовоблэнерго", и "Укрэнерго" ситуация на Львовщине сложная, но контролируемая.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий для этого дал ряд советов:

предпринимателям следует ограничить использование электроэнергии в пиковые часы для освещения внешней рекламы – с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00;

следует ограничить использование электроэнергии в пиковые часы для освещения внешней рекламы – с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00; промышленным предприятиям следует рассмотреть возможность перехода на работу в ночное время;

следует рассмотреть возможность перехода на работу в ночное время; бытовым пользователям следует включать наиболее энергозатратные приборы с 00:00 по 05:00 и ограничить их использование в часы пик.

Детальнее об этом Очень важно экономить свет: что именно для этого следует делать прямо сейчас



Использование энергоемких приборов / Инфографика 24 канала

Последствия повреждения критической инфраструктуры

Из-за атак россиян в Житомире 21 октября не работает часть светофоров. Однако те, которые все еще в рабочем состоянии – работают некачественно. Потому жителей города призвали к повышенному вниманию на дорогах.

Накануне, 20 октября, не работали светофоры на правом берегу Киева. Более того, с наступлением вечера в столице был блекаут.

Отключение электроэнергии влияет и на уведомления о воздушной тревоге. Поэтому в Хмельницкой области будут привлекать к этому автомобили с громкоговорителями, а также церкви.

Обратите внимание – в результате атак России по всей стране будут отключать электричество: смотреть видео