Почему в областях разные отключения света: объяснение Укрэнерго

Графики отключений света в начале их внедрения могли быть неравномерными между областями. Тогда каждому региону доводили лимиты потребления, рассчитанные пропорционально общему потреблению области.

Почему так происходило, объяснил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, прежде всего расчет проводили ориентируясь на критическую инфраструктуру.

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От чего зависят отключения в области

Мол, если критической инфраструктурой "бронируется" значительный объем потребления, то остальные потребители будут чувствовать "большее бремя отключений".

Например, в Киеве, где больше критической инфраструктуры, оставалось меньше мощности, которую можно было бы разбить на очереди и отключать по графикам,

– отметил Владимир Кудрицкий.

В областях, где процент критической инфраструктуры в общем потреблении меньше, как вот на Тернопольщине, у абонентов отключения могли быть менее длительными.

Методику изменили

В то же время сейчас, по словам Кудрицкого, методика немного изменилась: каждому облэнерго назначается определенное количество очередей для отключений.

"Эти очереди распределяются по всей стране таким образом, чтобы обеспечить более равномерное распределение бремени отключений между областями", – объяснил руководитель "Укрэнерго".

Как это происходит на практике: в определенное время во всех областях одновременно вводится одна и та же очередь отключений.

При этом, как уточнил Кудрицкий, эти очереди между собой постоянно меняют, что позволяет уменьшить неравномерность и обеспечить более справедливое распределение объемов отключений в стране.

Что изменится в будущем

Кабинет Министров работает над изменением методики применения отключений для части прифронтовых территорий. Объясняют это тем, что в этих регионах и так тяжелая гуманитарная ситуация и есть реальная угроза жизни из-за обстрелов.

Планируют, что будет определена зона, близкая к линии фронта, где отключение больше не будут применять.