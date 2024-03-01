Зима прошла, а прогнозируемых блэкаутов не было: что это значит

"Зима прошла. Масштабных отключений электроэнергии, как осенью и зимой 2022 – 2023 годов, не было. Аналитики и эксперты, которые говорили о такой возможности, ничего не понимают".

Люблю этот анализ постфактум. Но ладно, давайте поговорим о том, почему произошло так, а не иначе.

Читайте также Минусов больше, чем плюсов: почему Приднестровье не просило о присоединении к России

Основная причина относительно спокойной зимы в тылу

1. Темпы производства ракет на Московии не позволяют проводить кампанию ударов по инфраструктуре по типу и масштабу осень – зима 2022 – 2023 годов. Как по мне, это и есть основная причина.

Для проведения двух наиболее масштабных атак – 29 декабря и 2 января – Московия потратила такое количество ракет, которое надо производить в течение трех месяцев.

2. Московиты накапливают ракеты. Не исключено, что Москва просто ждет момента когда наша ПВО/ПРО ослабнет из-за нехватки помощи, а после того враг попытается провести что-то масштабное.

3. Наша ПВО/ПРО стала лучше. Да, стала качественно лучше, но количественно нам еще не хватает ПВО/ПРО на надежное прикрытие страны.

У нас до войны было до 35 дивизионов С-300 и "Бук М1". Качество западной ПВО/ПРО лишь до определенной степени компенсировало количество. Иными словами, рассказы о том что наш потенциал полностью все перекрывает, и поэтому московиты отказались от еще одной кампании ударов по инфраструктуре – не очень убеждает.

К теме Как россияне угрожают миру тем, что угрожает только им

4. Московиты поняли, что уничтожение энергетической инфраструктуры не дает инструмента политического давления, который бы позволил навязывать политическую волю. Гипотеза – как вариант, но только как гипотеза.

Одним словом, хорошо, что все постфактум рассказывают о том, что эксперты и аналитики могут ошибаться.