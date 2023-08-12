Откроют ли снова McDonald's в Харькове: Терехов объяснил ситуацию и рассказал о своей мечте
Источник:"Мой Харьков"
После полномасштабного вторжения России сеть McDonald's вообще ушла с рынка страны-агрессорки, а в нашем государстве временно приостановила свою работу. Через некоторое время двери этих заведений снова открылись в некоторых городах Украины, несмотря на войну.
Во время пресс-конференции Игорь Терехов ответил на вопрос, возобновит ли свою работу McDonald's в Харькове. Также он высказался и в отношении других заведений питания.
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Будет ли McDonald's работать в Харькове
Городской голова заявил, что существует определенный протокол относительно этой популярной сети ресторанов быстрого питания. То же самое касается и других сетевиков.
McDonald's пока не возвращается, но это время. И он тоже вернется. И мы все усилия сконцентрируем, чтобы и McDonald's и другие сетевые компании возвращались,
– подчеркнул Терехов
Он напомнил, что сеть KFC вернулась в Харьков, хотя это был рискованный шаг. Теперь она успешно работает в мегаполисе. Мэр Харькова также рассказал о своей мечте. Он хочет, чтобы в городе работала сеть кафе быстрого обслуживания Starbucks.
Терехов рассказывает о McDonald's, KFC и Starbucks: видео из соцсетей
McDonald's постепенно возвращается в Украину
- Пока россияне питаются непонятно чем в заведениях "Вкусно – и точка", все больше украинцев могут снова полакомиться любимыми бургерами из "Мака". Однако из-за полномасштабной агрессии России цены в этих ресторанах ныне выше, чем до войны.
- Рестораны заработали на Западе Украины, Киеве и даже в селе Лесники Киевской области. А еще открылся первый в Украине McDonald's на трассе.
- Количество городов, в которых снова открываются заведения McDonald's, постепенно растет. Полный список можно прочитать – здесь.