Откуда боевики могли обстрелять детсад в Станице Луганской: расследование международной группы

Боевики 17 февраля обстреляли детский сад в Станице Луганской. Скорее всего, выстрел произвели из поселка Хрящевка, который располагается на неподконтрольной Киеву территории Луганской области.

Об этом свидетельствуют результаты исследования неправительственной организации Truth Hounds. Она отслеживает нарушения прав человека в условиях конфликта в Донбассе.

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Обстрел детсада в Станице Луганской: что установили исследователи

Представители Truth Hounds сравнили снимки повреждений со спутниковыми картами. В итоге выяснили, что под ударом оказался детский сад-ясли №21 "Сказка".

Кроме того, по снимкам удалось установить, что снаряд попал в нижний угол заднего фасада здания, выходящего на юго-восток. Азимут перпендикуляра к фасаду – примерно 135 градусов.

В то же время угол поражения боеприпаса, нанёсшего разрушения зданию детсада, составляет практически 90 градусов к фасаду и ориентировочно имеет направление вероятной точки выстрела — азимут 128 – 131 градус к юго-востоку.

Как исследователи установили, что именно "Сказка" оказалась под ударом / Фото Truth Hounds

Еще один интересный факт – то, что найденные осколки боеприпаса, который боевики использовали для обстрела детского сада, имеют сходство с подрывником РГМ-2М. Им снаряжают артиллерийские снаряды калибра 122- и 152 миллиметра. Но определить калибр снаряда, который использовался для обстрела, по отверстию в стене фактически невозможно.

РГМ-2М используют как ВСУ, так и незаконные вооруженные формирования на Донбассе. Но рядом со "Сказкой" нет боевых позиций и не размещаются украинские подразделения. Ближайшие боевые позиции располагаются на юго-западе от детского сада, на расстоянии почти в 2 километрах от него,

– отмечают исследователи.



Осколки от снаряда, которым обстреляли "Сказку": боеприпас похож на РГМ-2М / Фото Truth Hounds

К каким выводам пришли Truth Hounds по обстрелу детского сада

По словам исследователей, согласно вероятному азимуту (128 – 131 градус) и расстоянию от здания сада до линии разграничения (14,5 километра) существует теоретическая возможность, что выстрел произвели из пушки ВСУ в районе поселка Болотенное. Однако такую ​​версию рассматривать всерьез нельзя, ведь невозможно переместить артиллерийскую установку днем ​​прямо к линии разграничения и еще долго вести с нее обстрел.



Расположение Болотенного и "Сказки" на карте / Фото Truth Hounds

"Такую позицию быстро бы уничтожили огнем с хорошо укрепленных позиций "ЛНР" на противоположном высоком берегу Северского Донца", – подчеркивают в Truth Hounds.

Следовательно, есть основания полагать, что боевики разместили артиллерийские системы, из которых вели обстрел Станицы Луганской, в ​​районе поселка Хрящевка. Он располагается на неподконтрольной правительству Украины территории, а именно в так называемой "ЛНР". Расстояние до "Сказки" составляет около 18 километров.

В таком случае это соответствует возможностям и тактико-техническим характеристикам артсистем калибра 152- или 122-миллиметра с использованием активно-реактивного снаряда. Более точное определение использованного боеприпаса станет возможным после осмотра других мест попаданий

– подытоживают исследователи.

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Обстрел детсада в Станице Луганской: главное

Российские наемники существенно активизировались 17 февраля. В результате нарушений режима перемирия пострадали 2 военных и 2 мирных жителя.

Боевики били по детскому саду и железнодорожной станции в Станице Луганской, а также обстреляли лицей и жилые кварталы во Врубовке. В заведениях в то время находились дети и персонал.

Министерство иностранных дел Украины сразу отреагировало на обстрел. Там отметили серьезное нарушение минских соглашений со стороны России. Партнеров призвали немедленно осудить инцидент.

Владимир Зеленский назвал обстрел сада большой провокацией. Запад также выступил с осуждением действий оккупанта и призвал прекратить обстрелы. В то же время в Украине атаку на детсад квалифицировали как теракт.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что это намеренная провокация перед заседанием Совбеза ООН, которое инициировала Россия. Однако даже по завершении заседания ситуация осталась напряженной. Вечером снаряд оккупантов попал в жилой дом в Станице Луганской, из-за чего он загорелся.

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