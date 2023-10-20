Этого не сделает Storm Shadow, – Свитан объяснил, какие возможности открывают ракеты ATACMS

Арсенал вооружения Вооруженных сил быстро пополняется. В частности, у Украины уже есть артиллерийские системы HIMARS, танки Leopard, системы ПВО Patriot, крылатые ракеты Storm Shadow, а также долгожданные ракеты ATACMS. Каждый вид вооружения выполняет свои функции и очень важен на пути к нашей победе.

Впрочем, некоторые аналитики, сравнивая ракеты ATACMS с имеющимся у Украины вооружением, говорят, что нет критической потребности в дальнобойных ракетах. Мол, у ВСУ есть крылатые ракеты Storm Shadow. В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сравнил значение и эффективность ракет ATACMS и Storm Shadow.

Читайте также Очень большие проблемы: как удары по аэродромам россиян повлияют на фронт

Каждая ракета выполняет разные задачи

Ракеты Storm Shadow и SCALP – это ракеты, наносящие удар в одну точку. Эти ракеты содержат около полутонны боезапаса, но они не накроют аэродром. Для того чтобы выполнить такую задачу, нужно около десятка ракет Storm Shadow.

В отличие от крылатых ракет Storm Shadow, кассетные боеприпасы накрывают большую площадь. Даже несколько ракет способны вывести из строя аэродромно-техническое оборудование, могут уничтожить склады с боеприпасами или взять под оперативный контроль определенную территорию.

Это может сделать ATACMS, но этого не сделает Storm Shadow. Максимум этот вид крылатых ракет может сделать небольшую воронку диаметром 5 метров. Квадратный километр они не накроют. Каждая ракета выполняет разные задачи,

– отметил Свитан.

ATACMS способны поражать большую площадь, а Storm Shadow, SCALP и "Нептун" наносят только точечные удары. Различный подход и именно синергия обеих возможностей даст серьезный эффект по уничтожению логистики россиян.

Здесь война логистик и у россиян практически по всей линии фронта плохие логистические показатели,

– сказал военный эксперт.

Как заметил Свитан, единственное место, где оккупанты как-то еще могут не считаться с ракетными атаками, это район Луганского и Донецкого фронтов. Россия расположена буквально в нескольких десятках километров от Купянска и в более чем 100 километрах от Донецка.

"Туда еще можно как-то снабжать, а вот в сторону Новой Каховки, Энергодара, Токмака плечо снабжения сотни километров. И здесь ракеты ATACMS сыграют свою роль", – добавил полковник ВСУ в запасе.

Какие ключевые отличия ракет ATACMS и Storm Shadow: смотрите видео

Украина получила ATACMS: последние новости