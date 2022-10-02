Зеленский отменил осенний призыв: что это значит

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене осеннего призыва на срочную службу. Также глава государства отсрочил демобилизацию тех, кто сейчас находится на военной службе. Что означает отмена призыва.

Президент Владимир Зеленский уже подписывал аналогичный указ весной, отменив таким образом весенний призыв срочников. Однако в Украине продолжается всеобщая мобилизация.

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Что означает отмена осеннего призыва

Указ Владимира Зеленского не предусматривает никаких изменений, он фактически является продолжением процессов, которые длятся с весны. Единственное изменение – демобилизация военнослужащих снова отсрочена и увольнение в запас будет происходить не ранее ее объявления.

Причины отмены призыва вполне логичны – в Украине идет общая мобилизация и военнообязанные граждане пополняют ряды Вооруженных Сил Украины. Согласно принятому Верховной Радой решению, общая мобилизация, как и военное положение, продлена до 21 ноября.

Стоит отметить, что в Украине существует 4 очереди мобилизации:

Первая очередь оперативного резерва – военнослужащие в возрасте до 40 лет, проходившие военную службу и имеющие боевой опыт. В основном это ветераны АТО и ООС;

Вторая очередь оперативного резерва – бывшие военнослужащие, которые проходили военную службу до 2014 года или служили по контракту;

Мобилизационный резерв – военнообязанные, которые окончили военную кафедру в высшем учебном заведении и не были призваны во время предыдущих мобилизационных кампаний;

Гражданский резерв – граждане, у которых нет ограничений по возрасту или состоянию здоровья по призыву для комплектования ВСУ или других военных формирований в особый период. Те, кто не проходил военную службу, могут быть мобилизованы для обучения в центры ВСУ.

Однако все мобилизационные процессы будут продолжаться так, как продолжались до отмены осеннего призыва. Стоит отметить, что нардеп Федор Вениславский еще в августе отмечал, что ВСУ обеспечены более или менее постоянным личным составом, однако идут небольшие призывы тех военнослужащих, в которых нуждается сектор безопасности и обороны.

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