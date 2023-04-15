Отмена парадов в России и угроза атаки на Пасху: интервью с Михаилом Подоляком

В Кремле решили отменить парады в приграничных с Украиной российских областях, а также на временно оккупированном полуострове Крым. Война с нашим государством не оправдала ожиданий россиян, и это разрушило их психику.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он также прокомментировал поведение венгерского премьера Виктора Орбана и оценил угрозу оккупантов на Пасху.

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Напомним, что в первой части интервью мы уже писали о годовщине уничтожения вражеского крейсера "Москва", учениях Тихоокеанского флота России, а также сливе данных Пентагона. Читайте по ссылке.

Орбан должен быть изгнанником в ЕС

Виктор Орбан договорился, потому что в США готовят санкции против окружения венгерского премьера. Также в Конгрессе разрабатывают законопроект о санкциях, нацеленных на бывших чиновников и на сторонников правительства, преимущественно связанных с партией "Фидес". Будет ли это последним предупреждением для Орбана?

Орбан не является ньюсмейкером глобального типа. Это человек, повторяющий нарративы России. В ситуации с Орбаном удивляет, как можно допустить, что в Совбезе ООН председательствует Россия. Это же нонсенс, потому что на уровне Европы и других стран уже признали, что это государство-террорист.

Более того, есть десятки тысяч уголовных дел относительно конкретных преступлений против человечности, против гражданского населения, подтвержденных не только Генеральной прокуратурой Украины. В прямом эфире происходит масштабное разрушение всей страны, ее критической инфраструктуры.

Это военное преступление против человечности. Это конкретные элементы. Зачем говорить какие-то слова – просто примите соответствующие решения. Россия незаконно находится в ООН и с 1991 года нарушает правила, которые есть в организации. ООН должна отстранить Россию.

У ЕС есть определенные ценности. В этих ценностях есть право отдельного человека и государства на свободу. Можно назвать это территориальной целостностью, суверенитетом и т.п. Но это правила и ценности – или это фикция? Если выходит Орбан и делает подобные заявления, то, вероятно, он не должен быть в Евросоюзе. Зачем ему делать какое-нибудь предупреждение? Он должен быть отправлен из ЕС и жить отдельно, должен быть изгоем – это очевидно.

Если есть правила и кто-то не выполняет их как Орбан, который демонстративно плюет на них каждый раз, то почему ЕС не понимает, что у них есть какие-то правила. Это приведет к обнулению их ценностей, политических систем и территорий.



Венгерский премьер Виктор Орбан / Getty Images

Петер Сийярто подписывает что-то с Москвой – это демонстративное унижение европейского сообщества в целом. Поэтому к ЕС начинают так относиться как к людям, которые не могут защитить свои правила. Что сегодня делает Украина? Она защищает европейское пространство, показывает, что для нас важны правила, ценности. Мы хотим быть такими, какими мы являемся: свободными, демократическими.

Мы готовы за это платить максимальную цену. Мы говорим Европе, что защищаем их право быть теми, кто они. А они позволяют нас обижать странным субъектам, которые получают от них деньги и защищены их правилами. Возникает вопрос – существует ли вообще международное право?

Путин может выйти и сказать, что передает ядерное оружие Беларуси. Ему даже Китай говорит, что это невозможно юридически, ведь нельзя просто взять и передать третьей стороне ядерные запасы. Это нарушает международную безопасность, глобальный договор о нераспространении оружия. Однако Путина это не волнует.

Так же и Орбан может говорить, будто Украины не существует, суверенитета у нее нет. Пока это не изменится, пока это лицемерие не будет убрано из глобальной политики, это будет проблемой.

Я с большой симпатией отношусь к своей стране – мы выполняем санитарную функцию, хотим вернуть миру главное – правила и международное право. Если ты будешь его соблюдать, то мы будем жить в безопасном мире. Сегодня Украина платит самую высокую цену, чтобы все могли жить в безопасности.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

3 фактора, почему Россия до сих пор имеет влияние на ООН и другие организации

Мы уже год говорим об этом, но изменилось ли что-нибудь? Ведь Россия председательствует в ООН и даже после тех кадров, с казнью украинского военного, когда должна была быть какая-то реакция, но кроме беспокойства ничего не произошло.

Мы работаем над этим и видим, что риторика мировых лидеров по Украине, России и понимание финала войны – изменились. Однако есть три фактора, которые пока не изменились:

русские коррупционные деньги , которых все еще много и множество людей прямо или косвенно интегрированы в эти коррупционные схемы;

, которых все еще много и множество людей прямо или косвенно интегрированы в эти коррупционные схемы; никуда не исчезло пророссийское лобби;

Например, руководителя МОК, говорящего вроде бы нельзя оскорблять российских спортсменов. В то же время две трети из них военные – работают в системе СКА, ЦСКА и т.д. Они непосредственно участвуют в агитации войны, пропагандистских мероприятиях и собирают деньги.

Также есть НХЛ, где ключевым лицом является Александр Овечкин – член "команды Путина". И это никак не влияет на его карьеру, потому что бизнес – это бизнес и деньги есть деньги. Люди хотят жить, будто войны в Украине нет. Это даже не пророссийские люди, а проденежные.

И такая сеть – она большая. Есть непосредственная коррупция и есть лобби – люди, которые заинтересованы в том, чтобы ситуация оставалась такой, как есть. третья составляющая – интеллект, которого не хватает в глобальной политике Сегодня мир разбалансирован и нестабилен, потому что никто не анализирует, какие будут последствия, и это проблема. В Кремле ищут на кого переложить вину за провал Аналитики из Bloomberg говорят, что на войне против Украины погибла элита российских спецназовцев. По оценкам США, российские спецподразделения опустошены войной на 90 – 95%, но в то же время есть сообщения, что Россия возобновила свое наступление на Бахмут из-за улучшения сотрудничества минобороны и вагнеровцев. Это свидетельствует о том, что они договорились и их конфликты исчерпаны? Конфликты представляют собой неотъемлемую часть политического ландшафта России. Евгений Пригожин совершенно точно оскорблен российским минобороны и вообще политической элитой. Он точно не человек, который это просто простит. Кроме того, российское минобороны не может позволить доминировать в информационном поле частным военным компаниям. А сегодня Пригожин выглядит в ультрапатриотической среде человеком, крайне реакционным, так называемым национальным героем, в противоположность Сергею Шойгу, который является национальным клоуном. И это российское минобороны не простит. В этой войне у них нет чемпионов, потому что много тактических и оперативных поражений, в частности на Бахмутском направлении. Очевидно, что кто-то должен соответствовать, и это будет создавать дополнительные линии напряжения. Да, они продвигаются на 100 метров, но там нет сегодня города и они точно не выйдут на границы админграницы Донецкой и Луганской области, о чем постоянно говорит Владимир Путин. Это один из сценариев: выйти на админграницы областей и в одностороннем порядке сказать, что свою задачу они выполнили и воевать дальше не будут. Следовательно, заставьте Украину сесть за стол переговоров. Это очень страшный сценарий, которому склонен Путин, потому что понимает, что воплотить "Киев за три дня" он не сможет.

Не будет никакого устойчивого внутреннего мира между Пригожиным, Шойгу, Герасимовым или каким-либо другим субъектом в силовой вертикали России. Они все сегодня ищут, кто виноват, кого нужно убить накануне судебных разбирательств того, что происходило в Украине, на кого списать вину. Достойно внимания Продолжение следует: как Россия погружается в 90-е и захлебывается от убийств и ограблений Так называемое согласование между ЧВК "Вагнера" и ВДВ произошло еще несколько месяцев назад и существенного преимущества оккупантам не дало. Они сражаются исключительно количеством солдат, которых они тратят на сантиметр поля боя. Отмена парадов в России и угроза атаки на Пасху СБУ призывает украинцев не посещать массовые собрания и придерживаться рекомендаций безопасности на Пасху. А в приграничных областях России и оккупированном Крыму уже отменяют парады до 9 мая. Возможно, им нужно провести шествие бессмертного полка, но взять настоящие лица. Ведь они не ожидали таких потерь, что они понесли в этой войне. Когда россияне заходили в Украину, им обещали, что воевать будут спецподразделения, а они будут сидеть на диване и смотреть как "украинцев будут ставить на колени". Сегодня это все выглядит иным: полностью закрытая страна, тотальная мобилизация, полное ограничение прав, переход экономики на военные рельсы, истерический поиск оружия, постоянные атаки неизвестными БПЛА и т.д. Это создает другое впечатление – Россия понимает, что полностью находится в войне. Кремль так и не смог объяснить своим гражданам: почему они напали на маленькую страну и не смогли ее победить;

почему война масштабируется на их территории;

почему их все считают агрессорами, если они здесь якобы освобождают территории;

почему они освобождают от нацистов, но концентрационные лагеря строятся в них.