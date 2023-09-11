"Чтобы друзья Путина заработали пару миллионов": Кулеба разнес идею обмена санкций на зерновое соглашение

Журналисты Bild утверждают, что генсек ООН хочет отмены ряда санкций против России в обмен на возобновление зерновой инициативы. Дмитрий Кулеба объяснил, почему об этом не может идти речь.

По данным Bloomberg, генсек ООН не единственный, кто стремится аннулировать ограничения ради возобновления сделки – на закрытых встречах саммита G20 этого добивался и президент Турции Эрдоган. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с главой МИД Германии Анналеной Бербок назвал эти попытки нелогичными.

Стимул для нового шантажа

По словам Кулебы, поддаться шантажу России сейчас означает дать ей повод для выдвижения новых требований.

Россия увидит, что ее шантаж работает – и дальше будет терроризировать мир, требуя от него удовлетворять свои прихоти.

Если сейчас что-то "обнулить", то завтра Россия разбомбит еще дополнительный порт и начнет шантажировать мир новыми требованиями.

– подчеркнул дипломат.

Отмена санкций лишь обогатит путинских приспешников

Дмитрий Кулеба отметил, что Кремль требует отмены санкций отнюдь не для благополучия "обычных" россиян. Он стремится увеличить размеры своих кошельков.

Я четко сказал, что если у кого-то есть желание позволить семье Патрушева, презирающего, ненавидящего Запад и желающего его разрушить, заработать пару сотен миллионов долларов на "Россельхозбанке" – можете подключать его к SWIFT. Как эти люди будут иметь к себе любое уважение после этого – мне трудно представить,

– резко заметил министр.

Разговоры об отмене санкций против России в обмен на возобновление зернового соглашения: что известно