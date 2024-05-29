Британская разведка объяснила отмену "танкового биатлона" в России второй год подряд

С 2015 года Россия регулярно проводила так называемые Армейские международные игры. Впрочем, уже второй год подряд соревнования отменяются. В разведке Великобритании связывают это с войной в Украине.

Об отмене ежегодных Российских армейских международных игр в 2024 году заявили в минобороны России на прошлой неделе.

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Россия боится проиграть из-за недостатка военного персонала

Международные армейские игры были ежегодным событием, которое организовывало минобороны России. Особенно известны эти игры "танковым биатлоном".

Соревнования предусматривали участие нескольких стран, которые боролись в военных дисциплинах в течение двух недель. В последних играх в 2022 году участие приняли 6 тысяч участников из 37 стран.

Россия, вероятно, отменила игры, чтобы избежать критики события как тривиальной деятельности в военное время, отвлекая военные усилия от войны в Украине, и чтобы избежать возможного сокращения участия других стран,

– пишет британская разведка.

Там также добавляют, что одним из вариантов отмены игр могут быть потери России в Украине.

"Минобороны России обеспокоено тем, что нехватка квалифицированного военного персонала и оборудования может угрожать стабильному доминированию России на соревнованиях", – считают в Великобритании.

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