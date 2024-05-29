Об отмене ежегодных Российских армейских международных игр в 2024 году заявили в минобороны России на прошлой неделе.
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Россия боится проиграть из-за недостатка военного персонала
Международные армейские игры были ежегодным событием, которое организовывало минобороны России. Особенно известны эти игры "танковым биатлоном".
Соревнования предусматривали участие нескольких стран, которые боролись в военных дисциплинах в течение двух недель. В последних играх в 2022 году участие приняли 6 тысяч участников из 37 стран.
Россия, вероятно, отменила игры, чтобы избежать критики события как тривиальной деятельности в военное время, отвлекая военные усилия от войны в Украине, и чтобы избежать возможного сокращения участия других стран,
– пишет британская разведка.
Там также добавляют, что одним из вариантов отмены игр могут быть потери России в Украине.
"Минобороны России обеспокоено тем, что нехватка квалифицированного военного персонала и оборудования может угрожать стабильному доминированию России на соревнованиях", – считают в Великобритании.
В России проблема с обеспечением армии современной техникой
- Ранее в Forbes писали, что российская армия сталкивается с проблемой качественного оснащения техникой. Россияне вынуждены с начала 2023 года использовать на фронте БТР-50 1950-х годов производства.
- В материале утверждают, что эти машины имеют слабую защиту. И хотя это, возможно, не самая плохая машина, которой Россия штурмовала позиции ВСУ, но, пожалуй, самая старая.
- БТР-50 россияне мало использовали, пока из-за войны в Украине ежемесячные потери России современной бронетехники начали превышать месячное производство машин на замену. Впервые эти БТРы, что "немного защищеннее, чем тележка для гольфа" заметили в Украине в начале 2023 года на Востоке.
- За полгода российская армия потеряла по меньшей мере четыре такие машины. В один из них попала противотанковая ракета Javelin вблизи Новомихайловки. Видео этого момента появилось в сети 19 мая.