Военный Владимир с позывным HI-FI рассказал 24 Каналу, что единственное, что им нужно – это понимание, что гражданские их уважают и помогают всем, чем могут. В противном случае военным будет морально трудно защищать тех, кто о них не помнит.

Что гражданским стоит знать о военных?

Военный поделился, что он нейтрально относится к тем украинцам, которые не хотят воевать на фронте. По его мнению, каждый человек самостоятельно должен принять такое решение. Однако уважать военных необходимо.

Нам не надо жалости. Даже те, кто без ноги или руки, самостоятельно станем полноценными гражданами нашей страны. Однако если ты не воюешь, делай максимум для военных,

– подчеркнул он.

HI-FI отметил, что именно таким образом украинские защитники будут чувствовать поддержку от своего народа. Это является едва ли не лучшей психологической мотивацией, ведь тогда военные будут знать, что им есть за кого стоять и что люди это ценят.

"Большего нам не нужно. Многие ребята делают даже больше, чем максимум. Поэтому только это нам надо. Тогда мы будем понимать, что ребята погибают не зря. Поэтому не забывайте о нас. Мы отблагодарим в сто раз больше", – подытожил он.

Обратите внимание! Военный Андрей Савенко отметил, что часто военные чувствуют определенное равнодушие от гражданских. По его словам, когда люди в городах видят защитников, они банально могут их поблагодарить или, например, пропустить в очереди в магазине.

Что еще защитники просят осознать украинцев?

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко просит гражданских осознавать угрозу, которая никуда не исчезла. Он отметил, что у Украины есть все шансы устоять, но для этого надо иметь единство. Ранее он также отмечал, что пока существует Россия, российско-украинская война не завершится – она будет иметь разные формы, но нашей стране нужно быть всегда на по готовы.

В то же время главный сержант роты снайперов специального назначения бригады "Рубеж" Николай "Раптор" отметил, что он не понимает, почему гражданские мужчины не пытаются хоть как-то подготовиться к армии. По его мнению, это повысит их шанс выжить, если их заберут ТЦК.