Військовий Володимир з позивним HI-FI розповів 24 Каналу, що єдине, що їм потрібно – це розуміння, що цивільні їх шанують і допомагають усім, чим можуть. В іншому випадку військовим буде морально важко захищати тих, хто про них не пам'ятає.

Що цивільним варто знати про військових?

Військовий поділився, що він нейтрально ставиться до тих українців, які не хочуть воювати на фронті. На його думку, кожна людина самостійно має прийняти таке рішення. Однак поважати військових необхідно.

Нам не треба жалості. Навіть ті, хто без ноги чи руки, самостійно станемо повноцінними громадянами нашої країни. Однак якщо ти не воюєш, роби максимум для військових,

– підкреслив він.

HI-FI зазначив, що саме в такий спосіб українські захисники відчуватимуть підтримку від свого народу. Це є чи не найкращою психологічною мотивацією, адже тоді військові знатимуть, що їм є за кого стояти і що люди це цінують.

"Більшого нам не потрібно. Багато хлопців роблять навіть більше, ніж максимум. Тому лише це нам треба. Тоді ми будемо розуміти, що хлопці гинуть недарма. Тому не забувайте про нас. Ми віддячимо в сто разів більше", – підсумував він.

Зверніть увагу! Військовий Андрій Савенко наголосив, що часто військові відчувають певну байдужість від цивільних. За його словами, коли люди в містах бачать захисників, вони банально можуть їм подякувати або, наприклад, пропустити у черзі в магазині.

Що ще захисники просять усвідомити українців?

Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко просить цивільних усвідомлювати загрозу, яка нікуди не зникла. Він наголосив, що в України є всі шанси встояти, але для цього треба мати єдність. Раніше він також наголошував, що доки існує Росія, російсько-українська війна не завершиться – вона матиме різні форми, але нашій країні потрібно бути завжди на по готові.

Водночас головний сержант роти снайперів спеціального призначення бригади "Рубіж" Микола "Раптор" зазначив, що він не розуміє, чому цивільні чоловіки не намагаються хоч якось підготуватись до армії. На його думку, це підвищить їхній шанс вижити, якщо їх заберуть ТЦК.