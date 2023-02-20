Путин не напал бы на Украину, если бы Китай был категорически против, – аналитик из США
По сообщению Главного управления разведки Украины, в России пройдут ядерные учения. Это означает, что Владимир Путин снова взялся за ядерный шантаж, несмотря на предупреждение США и Китая.
В медиапространстве Украины очень много говорится о том, что Китай в вопросе ядерного шантажа России находится на стороне украинцев. Об этом 24 Каналу рассказал журналист и политический аналитик из США Армен Чибухчан. По его мнению, это неверно.
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Россия и Иран будут зависеть от Китая
Он отметил, что война между Россией и Украиной постепенно превращается на противостояние США и Китая.
По его словам, если бы Китай был категорически против вторжения России в Украину, то Путин не начал бы эту войну.
Согласил ли Китай вторжение Путина в Украину: смотрите видео
"Китаю все это было выгодно. Он знает свою силу и свое место. Пекин понимал, что Россия, Турция и Иран пытались создать третий полюс в мире между Китаем и Западом. И все эти страны, особенно Россия и Иран, в дальнейшем будут зависеть от Китая. И потому Пекин согласовал вторжение России в Украину", – уверен журналист.
Отношения Китая и России: важное
- Политолог Тарас Загородний считает, что визит главы США Джо Байдена в столицу Украины 20 февраля имеет важное значение на международной политической арене. По его словам, президент США дал Китаю четко понять, что поддержка России в войне против Украины – не самый лучший вариант.
- Недавно в США выразили опасение, что Пекин может предоставить России летальное оружие. Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию подчеркнул, что обратился к китайским лидерам прямо и публично с просьбой не оказывать поддержки россиянам в этой войне. Он надеется, что Пекин сохранит прагматичное отношение, иначе есть риск Третьей мировой войны.
- Уже завтра, 21 февраля, Владимир Путин выступит с речью к населению страны-агрессоры на федеральном собрании. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков не ожидает от главы Кремля серьезных заявлений. По его мнению, Си Цзиньпин уже послал Путину сигнал на Мюнхенской конференции через своего представителя, чтобы тот даже не думал о ядерном оружии, потому что Китай это не устраивает.
- Министр иностранных дел Китая Ван И Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что китайская позиция по войне России против Украины заключается в необходимости начать мирные переговоры. Ван И отметил, что Китай подготовит официальную позицию КНР по политическому урегулированию кризиса в Украине.