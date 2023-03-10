Китай испытывает Запад на прочность: может ли пожертвовать торговлей с США ради России
Объем торговли Китая с США в три раза больше, чем с Россией. Впрочем, если подтвердится информация о поставках Пекином вооружения Москве партнерство с Вашингтоном окажется под угрозой.
Однако Китай готов пожертвовать торговлей с Соединенными Штатами. Такое мнение 24 Каналу выразил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.
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Китай может уже готовиться к расторжению отношений со США
Окончательно готовым Пекин будет тогда, когда будет иметь достаточно ресурсов и обеспечения, чтобы начинать собственные военные кампании. К примеру, против Тайваня.
Вторжение в Тайвань в целом означает разрыв отношений всех адекватных стран мира с Китаем, так как он автоматически превращается в Россию. Более того, это напрямую угрожает безопасности Японии и Соединенных Штатов,
– отметил Харитонов.
По его словам, вопрос состоит в том, когда это произойдет и каким образом Китай будет действовать. Возможно, Пекин готовится к этому через несколько лет. Это зависит от подготовки и ощущения Китая касательно собственной способности и последствий.
Харитонов предположил, готов ли Китай пожертвовать торговлей со США ради России: смотрите видео
"Китай постоянно испытывает Запад на прочность. Он смотрит, что, например, санкции на Россию накладывались очень медленно и не столь эффективно действовали", – сказал Харитонов.
Более того, Пекин с Москвой нашли множество разных способов как обойти западные санкции. Поэтому Китай будет смотреть, как будет действовать США и будет принимать во внимание, потому что заявлений много. По всей вероятности, они будут соответствовать действительности, но Китай постоянно изучает западные тактики.
Китай может поставлять оружие России: что известно
- Россия стремится получить поддержку от Китая. Си Цзиньпин называет Владимира Путина своим лучшим другом, но при этом пытается показывать "нейтральность". СМИ пишут, что сейчас Пекин размышляет о поставках оружия в Москву.
- Западные аналитики утверждают, Китай считает, что обострение соперничества с США неизбежно и, возможно, желательно. Однако влиятельные круги в Пекине полностью понимают риски снабжения России важнейших боеприпасов.
- Правительство Соединенных Штатов считает, что в Пекине ведутся серьезные дебаты касательно поставок Москве вооружения. Более того, там считают, что Китай может в конце концов принять это судьбоносное решение.
- В то же время в Министерстве иностранных дел Китая приравняли возможную будущую военную поддержку Пекином войны России в Украине с продажей оружия США Тайваню. Глава МИД страны Цинь Ган во время пресс-конференции риторически спросил, почему США поставляют оружие Тайваню.