Китай помогает России производить оружие: Жданов сказал, в чем выгода для Пекина
По данным разведки США, Си Цзиньпин отдал приказ готовиться провести операцию по установлению контроля над Тайванем до 2027 года. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс, сообщает Reuters.
Это свидетельствует о том, что Китай все равно рассматривает вариант силового решения тайваньского вопроса и не снимает его с повестки дня, поры все уловки. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютубе. 24 Канал.
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Китай ведет собственную игру
Накануне стало известно, что Китай все-таки снабжает России комплектующими для вооружения. Это могут быть образцы вооружения, которые разобраны на ремонтные комплекты.
Китай использует Россию как рычаг давления на Европу и США. Хотим мы того или нет, но Китай ведет свою политику. В этом случае ему выгодна поддержка России для того, чтобы иметь твердую и решительную позицию в переговорах с США.
– подчеркнул Жданов.
Этот приказ – еще одна демонстрация сил и намерений Китая. Как отмечает военный эксперт, страна прибегает к той же тактике, что и Россия. "Китай готов запугать США, что не уступит. Мол, рано или поздно китайцы его захватят Тайвань силовым путем", – отмечает Жданов.
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История с воздушным шариком
Стоит загадать историю с воздушным шаром китайского происхождения, что залетел на территорию США. Он пролетел над районом размещения шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. Кто-то предлагал его сбить, а кто-то – не трогать, чтобы не усложнять отношения с Китаем.
"Китай заявил, что это метеорологический зонд, который сдуло ветром, им очень трудно управлять. Достигнута главная политическая цель – визит Энтони Блинкена в Китай был отменен", – констатировал военный эксперт.
Жданов акцентирует, что на самом деле эта история очень удивляет. Более того, подобные инциденты происходили и раньше.
Как США допустили залет в свое воздушное пространство непознанного летающего объекта по принадлежности свой/чужой? Понятно, что он может вести сбор разведывательной информации,
– акцентирует Жданов.
Да, это уже не военная тайна, шахты давно зафиксированы спутниками. Но важен сам факт.
"Получается, в США к системам ПВО и ПРО тоже есть огромные вопросы? Вспоминаем 11 сентября. Но там они хотя бы сказали, что на пол часа выключили систему, чтобы вроде бы провести профилактику, вытереть пыль с компьютеров. Аль-Каида, видимо, знала о таких сверхсекретных планах Пентагона и воспользовалась этим перерывом, чтобы ударить по башням-близнецам", – говорит военный эксперт.
Ситуация с шаром подобная – он несколько дней летает в воздушном пространстве США, а политики сидят и обсуждают, нужно ли ее сбивать.
В результате решения конфликтных вопросов между США и Китаем не получило дальнейшего развития, а наоборот – вернулось на нулевую отметку. Блинкен должен был ввести пошаговый план урегулирования отношений Китая и США,
– утверждает военный эксперт.
Этот план предусматривал два основных вопроса:
- война России против Украины;
- урегулирование кризиса вокруг Тайваня.
По мнению Жданова, о том, что Китай поставляет России комплектующие для создания новых образцов вооружения, стало известно не вчера. Скорее всего, был ливень разведданных. Кстати, Китай может поставлять России и само оружие. У страны много советского вооружения, а также лицензия на многочисленные образцы, которые может выпускать промышленность Китая.
"Пока тенденция такова, что потепление отношений между США и Китаем полностью отсутствует. То, что было достигнуто, отброшено далеко назад", – резюмировал военный эксперт Олег Жданов.
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- Бывший сотрудник СБУ и эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак считает, что последствия инцидента с воздушным шаром могут носить прежде дипломатический характер.
- По его убеждению, когда говорится о том, что якобы начнется война между США и Китаем, "судный день" и так далее, нужно посмотреть на эту ситуацию в контексте экономических связей США и Китая.
- Дело в том, что товарооборот за 2022 год между Китаем и Соединенными Штатами составил 760 миллиардов долларов. Китай продал свои товары Соединенным Штатам на примерно 560 миллиардов. На такую же сумму Пекин продал товаров и в ЕС.
- Эксперт отмечает: если возникнут напряженные отношения или даже боевые действия между Китаем и США, Евросоюз изберет сторону Соединенных Штатов. А это значит, что Китай не сможет продать свои товары в последующие годы на сумму около 1,2 триллиона долларов.
- "Напомню, что товарооборот между Китаем и Россией за 2022 год (в прошлом году он значительно вырос благодаря продаже Россией своей нефти) составляет почти 200 миллиардов долларов. Поэтому в военную историю между Китаем и США я не верю. А дипломатическое напряжение – может быть", – отметил Ступак.