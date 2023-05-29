"Стратегическая политика терпения": в Грузии попытались оправдаться за дружбу с Россией

В Грузии заявили, что не видят рисков в возобновлении авиасообщения с Россией. Да и оно продиктовано исключительно желанием "сохранения мира и процветания". В парламенте страны заявили, что делают все во избежание войны, от которой Грузия уже серьезно пострадала.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что "политикой уступок" занимается не нынешнее правительство, а якобы бывшая руководящая партия Михеила Саакашвили "Единое национальное движение". На данный момент ни на какие уступки Москве Тбилиси не пойдет и восстанавливать дипломатические отношения с Россией не будет.

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Что известно об отношениях Кремля и Грузии

В понедельник, 29 мая, спикер грузинского парламента заявил, что последние шаги, направленные якобы на сближение с Москвой, были просто "стратегической политикой терпения". Но действительно Грузия углублять связи с Россией не собирается.

Мы стараемся избегать провокаций и различных угроз, в том числе из России. Мы никому ничего не отдаем, ни за что не торгуемся... Наша главная цель – объединение страны и евроинтеграция. Для достижения этих целей необходимы мир и экономический прогресс,

– заявил Папуашвили.

Он также заявил, что конфликты и потрясения последних лет отвергли Грузию десятилетия назад. Папуашвили отметил, что отменил визы и разрешил возобновление авиарейсов с Грузией Путин по политическим мотивам.

"Мы со своей стороны руководствуемся мотивацией и целью собственной страны. По нашему мнению, чем больше стран может посетить гражданин Грузии без визы, тем лучше. Если говорить о безопасности, то односторонняя отмена Россией визового режима ничего не меняет. Кто не хочет, тот в Россию не поедет", – сообщил спикер парламента.

Напомним, что после отмены российским президентом запрета на прямые перелеты между Россией и Тбилиси многие граждане Грузии вышли на протесты. Президент страны Саломе Зурабишвили также заявила, что возобновление авиарейсов недопустимо на фоне российско-украинской войны.

Возобновление рейсов между Грузией и Россией: коротко