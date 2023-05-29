Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що "політикою поступок" займається не нинішній уряд, а буцімто колишня керівна партія Міхеіла Саакашвілі "Єдиний Національний рух". Натомість наразі на жодні поступки Москві Тбілісі не піде і відновлювати дипломатичні стосунки з Росією не буде.

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Що відомо про відносини Кремля та Грузії

У понеділок, 29 травня, спікер грузинського парламенту заявив, що останні кроки, спрямовані начебто на зближення з Москвою, були просто "стратегічною політикою терпіння". Але насправді Грузія поглиблювати зв'язки з Росією не збирається.

Ми намагаємося уникати провокацій та різних загроз, у тому числі і з Росії. Ми нікому нічого не віддаємо, ні за що не торгуємось... Наша головна мета – об'єднання країни та євроінтеграція. Для досягнення цих цілей необхідні мир та економічний прогрес,

– заявив Папуашвілі.

Він також заявив, що конфлікти і потрясіння останніх років відкинули Грузію на десятиліття назад. Папуашвілі зазначив, що скасував візи та дозволив відновлення авіарейсів з Грузією Путін з політичних мотивів.

"Ми зі свого боку керуємося мотивацією та метою власної країни. На нашу думку, чим більше країн може відвідати громадянин Грузії без візи, тим краще. Якщо говорити про безпеку, то одностороннє скасування Росією візового режиму нічого не змінює. Хто не хоче, той у Росію не поїде", – повідомив спікер парламенту.

Нагадаємо, що після скасування російським президентом заборони на прямі перельоти між Росією і Тбілісі, чимало громадян Грузії вийшли на протести. Президентка країни, Саломе Зурабішвілі, також заявила, що відновлення авіарейсів неприпустиме на тлі російсько-української війни.

Відновлення рейсів між Грузією та Росією: коротко