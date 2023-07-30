Выходят из-под влияния, – Клочок объяснил, почему изменились отношения между странами Африки и Россией

В течение 27 – 28 июля в Санкт-Петербурге состоялся саммит Россия – Африка, где обсуждали, в частности, поставки зерна. По всей видимости, африканские страны постепенно выходят из-под влияния Кремля.

Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. Он обратил внимание на отказ президента ЮАР от бесплатного зерна страны-агрессора.

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"Страны Африки понемногу выходят из-под влияния России. Они фактически встали на сторону западного мира", – отметил Клочок.

Что происходит в отношениях России и стран Африки: смотрите видео

Африка поставила на Запад

Кремлевский диктатор Владимир Путин не приедет на саммит БРИКС, который состоится в ЮАР в августе. Очевидно, дело в ордере на его арест, который в марте 2023 года выдал Международный уголовный суд. А ЮАР, как известно, ратифицировала Римский устав.

Как известно, саммиту предшествовал выход России из зерновой сделки, чем страна-агрессор поставила под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

Чтобы не потерять Африку как союзника, Владимир Путин предложил 20 – 50 тысяч тонн зерна безвозмездно. Однако лидер ЮАР Сирил Рамафоса отказался от такого предложения и призвал российского диктатора возобновить зерновую сделку.

Здесь важно отметить работу Запада, нарастившего объемы помощи для стран Африки. В то же время, Россия собиралась использовать континент как сырьевую базу.

Саммит Россия – Африка: основное